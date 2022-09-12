رابط الاستعلام عن صلاحية اقامة برقم الاقامة ، خدمه الاستعلام عن صلاحية الإقامة تعد من أبرز الخدمات التي يتابعها كافة المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، هذا ووفرت منصة الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية التابعة لوزارة الداخلية رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال التسجيل في أبشر في استعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول لابشر أو عن طريق رقم هوية المقيم.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر من خلال منصة الاستعلامات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول إلى ابشر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

عليك الضغط على الخدمات الإلكترونية .

يجب عليك اختيار بوابة الأفراد .

النقر على كلمه مستخدم جديد.

يجب عليك إدخال رقم الإقامة على الخاص بك.

النقر على تاريخ الاستعلام.

سوف يقوم النظام بإرسال رمز التحقيق الخاص بك فيجب إدخاله والضغط على كلمه الاستعلام.

متى تنتهي صلاحية الإقامة

يمكن الاستعلام عن انتهاء الإقامة وعمل استعلام عن صلاحية هوية مقيم بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي:

النقر على بوابة أبشر الإلكترونية .

تسجيل اسم المستخدم الخاص بك.

إدخال رقم الهوية وكلمه المرور.

إدخال الرمز المرئي.

تسجيل الدخول.

الضغط على كلمه خدماتي.

اختيار الضغط على خدمات الجوازات.

اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل مباشر.

كيف أستعلم عن هوية مقيم

يمكن الاستعلام عن هوية مقيم عن طريق صلاحية هوية المقيم بمجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي:

النقر على رابط موقع ابشر الإلكتروني.

الدخول إلى منصة ابشر وتسجيل الاسم ورقم الهوية وكلمه المرور.

كتابه رمز التحقيق.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم.

تعتبر خدمات الاستعلام الخاصة بصلاحية الإقامة في المملكة العربية الاكترونيه واحدة من الخدمات التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية حيث يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر ورقم الهوية وكلمه المرور والرمز المرئي الخاص برقم المقيم.