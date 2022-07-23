الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الانترنت، تعتبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة من الأشياء التي يهتم بها جميع المقيمين والأجانب في المملكة العربية السعودية، حيث توفر مجموعة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية ومن الخدمات التي توفرها الحكومة كيفية معرفة جميع المعلومات حول الاقامات الخاصة بهم ومن بينها انتهاء الإقامة وموعد التجديد ومعلومات أخرى كثيرة .

استفسر عن صلاحية الإقامة

يجب على أي مقيم في المملكة العربية السعودية أن يستفسر بشكل دوري عن صلاحية إقامته حتى لا يتعرض لأي نوع من الغرامات التي قد تفرضها الحكومة في بعض الأحيان. قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بتذكير السكان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة على منصة أبشر باستخدام رقم الهوية

يقوم المقيم بتسجيل الدخول بجهازه في الموقع الذي يعرض منصة أبشر الإلكترونية

ثم يضغط على كلمة “أبشر للأفراد” ثم يختار كلمة “خدمات عامة”.

ثم يضغط على كلمة “استعلام عن صلاحية الإقامة”.

بعد ذلك يكتب رقم إقامته ثم يكتب الرمز المرئي في مكانه المخصص.

يجب التأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة في النظام الأساسي بشكل صحيح، ثم النقر فوق كلمة إظهار التفاصيل.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر

قالت الحكومة السعودية في إعلانها عن تكلفة الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة داخل المملكة، وهي

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بمبلغ 100 ريال سعودي.

رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر الخاص، وقدرها 300 ريال سعودي، وصالحة لمدة خمس سنوات.

رسوم اصدار تأشيرة خروج او عودة لشخص واحد 200 ريال سعودي وصالحة لمدة ست سنوات يضاف بعدها مبلغ 100 ريال سعودي عن كل شهر.

رسوم تأشيرة العبور عبر أراضي المملكة العربية السعودية 300 ريال سعودي.

رسوم اصدار تصريح الاقامة للعمالة المنزلية والبالغة 600 ريال سعودي.

رسوم إصدار وتجديد تصاريح الإقامة لمرافق 18 سنة والبالغة 500 ريال سعودي.

يمكن للمقيم في المملكة الاستعلام عن صلاحية تصريح إقامته دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، إذا لم يكن لديه حساب على المنصة، لأن تاريخ انتهاء تصريح الإقامة لكل شخص يختلف عن التاريخ. التي تتم كتابتها على بطاقة “هوية المقيم” والتي عادة ما يحملها الوافدون، وذلك لتجنب فرض غرامة من قبل الحكومة، أو قد تصل إلى حد الترحيل من الدولة، لذلك يحتاج المقيم إلى التأكد من صحة إقامته باستمرار وعدم إهمال هذا الإجراء.

خدمة الاستعلام عن تصريح الإقامة

تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية من الخدمات المهمة التي تقدمها المملكة حالياً إلكترونياً. تخدم هذه الخدمة المتميزة عددًا كبيرًا من العمال الذين يأتون يوميًا إلى المملكة.

المملكة العربية السعودية من الدول التي تستقطب العمالة الوافدة من جميع دول العالم، وحكومة المملكة لا تتأخر لحظة في تقديم أهم وأبرز الخدمات التي يمكن أن تسهل عليهم، مثل المعاملات الحكومية بطريقة إلكترونية. أصبحت الإقامة الوثيقة التي تجعل وجود الوافد في المملكة شرعياً وسليماً، بل تمنحه عدداً كبيراً من الحقوق، إذ تلزم المقيم في المقابل بعدد من الواجبات.

لقد لاحظنا مؤخرًا إطلاق منصة تسمى أبشر في المملكة العربية السعودية حتى يسهل على المقيمين والمقيمين إتمام عملية المعاملة التي تتطلبها حكومتهم، ولكن إذا لم يكن للمقيم أو الوافد حساب خاص بالنسبة له في منصة أبشر، لكنه يريد الاستفسار عن صلاحية الإقامة التي تخصه، فهناك طريقة أخرى للاستعلام عنها، وهذه الطريقة تتمثل في الخطوات التالية

أولاً قم بزيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ستظهر قائمة لك، اختر كلمة بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

ثم اختر كلمة “بوابة الناس”.

ثم اضغط على كلمة “مستخدم جديد”.

أدخل رقم إقامتك.

ثم اختر التقويم المناسب لك الميلادي أو الهجري.

اكتب تاريخ ميلادك وفقًا للتقويم الذي اخترته أعلاه.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق كلمة “التالي”.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة التالية والتي تتضمن كافة المعلومات الخاصة المتعلقة بالمقيم أو الوافد، وكذلك تاريخ بدء الإقامة وانتهائها بالتقويمين الهجري والميلادي.

شروط تجديد إقامة مقيم أو وافد

لكي تتمكن من تجديد إقامتك بسهولة ويسر، يجب عليك أولاً التأكد من سداد جميع المبالغ المستحقة عن المخالفات المرورية في حالة تسجيل أي مخالفة مرورية ضدك.

يجب أن تكون موجودًا في المملكة وقت تقديم طلبك لتجديد الإقامة.

يجب أن يكون للمقيم أو الوافد صورته الخاصة وبصمة إصبعه لدى هيئة الجوازات السعودية.

يجب عليك دفع جميع رسوم تجديد الإقامة كما هو مذكور أعلاه ودفع أي غرامة إذا كان لديك غرامة تأخير أو إذا كنت تنتهك.

يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي في وقت تقديم طلب تجديد إقامتك.

يجب ألا تكون مسجلاً لدى الحكومة كشخص هارب سابقًا.

ما هي مدة تصريح الإقامة

وفق نظام الإقامة المعتمد من الإدارة العامة للجوازات، يمنح الأجنبي المتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية والغرض منه العمل تصريح إقامة، وهي لفترة زمنية معينة لا تزيد عن سنة واحدة. فقط وقابل للتجديد في أي وقت.

يمكن تجديد تصريح الإقامة كل عام، بعد دفع رسوم التجديد التي تقررها الحكومة، ولكن يجب ألا يتجاوز المقيم أو الوافد فترة تجديد نفس الرخصة التي لديهم ثلاث مرات.

تشمل الإقامة التي يحصل عليها المقيم أو الوافد في المملكة العربية السعودية الزوجة، وتشمل أولادهم الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا. الشروط السابقة.

كيفية التحقق من صحة الإقامة

يمكن للوافد أو المقيم تأكيد صلاحية إقامته بطريقة سهلة وسهلة عبر منصة أبشر، حيث يمكن لهذه المنصة أن تربط جميع القطاعات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حتى لو كانت أنواعها مختلفة.

يمكن لهذه الخدمات أن تقدم خدماتها لعدد كبير من المشتركين يصل إلى أكثر من مليون مشترك من أي منطقة أو مكان داخل المملكة. يستطيع الوافد أو المقيم الدخول بسهولة إلى المنصة وتسجيل حساب جديد له بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتمكن من الاستفادة من خدماتها بشكل مستمر وسريع للملايين.

ملخص الموضوع

يمكنك الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة من خلال منصة أبشر. الخدمات الإلكترونية الحديثة توفر الوقت والجهد. رسوم تجديد الإقامة، ورسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وقدرها 100 ريال سعودي، ورسوم إصدار أو تجديد جواز سفر خاص، بقيمة 300 ريال سعودي، وصالحة لمدة خمس سنوات. يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات من خلال منصة أبشر دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية. يمكنك تجديد تصريح الإقامة من خلال منصة أبشر. يجب عليك التحقق من صلاحية إقامتك بشكل مستمر.

لمن يريد معرفة المعلومات عن تعريف الإقامة أو مقيم فهي تعتبر وثيقة هوية تصدرها المملكة العربية السعودية للعمال الأجانب العرب والغير العرب لسماح لهم بالعيش والعمل في المملكة و اثناء تواجدهم هناك، و قد تحتاج إلى الاستعلام عن صلاحية الإقامة نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد والسلام ختام.