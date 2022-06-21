الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عبر أبشر وطريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة تحديد وتمديد صلاحية التأشيرة إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية. أزالت هذه الخدمة الكثير من الأعباء عن كاهل كثير من الناس ، وهذا ما سنشرحه في هذا المقال.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

هناك سلسلة من الخطوات البسيطة التي تجعل أي مستفسر يصل إلى كافة المعلومات الخاصة بتأشيرته بطريقة إلكترونية بسيطة ، وإليك هذه الخطوات على النحو التالي:

أولاً ، ينتقل المستخدم إلى الصفحة الرسمية للمنصة أخبار جيدة

ثم ينتقل المستخدم إلى أيقونة أبشر للأفراد والتي تظهر أمامه مباشرة على الصفحة.

ثم يقوم بإدخال عدد من البيانات وهي إدخال اسمه ورقم هويته.

بعد ذلك ، يقوم بإدخال كلمة المرور ، ثم يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم ينتقل إلى رمز الدخول المرتبط بتسجيل تلك البيانات بشكل صحيح.

ثم يقوم المستخدم باختيار خدمة الاستفسارات الإلكترونية ، ثم الضغط على أيقونة الجوازات.

ثم تأتي خطوة النقر على أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

بعد ذلك يقوم بإدخال مجموعة من البيانات على التأشيرة للاستعلام عنها.

ثم يقوم المستخدم بالضغط على ايقونة البحث ومن هنا يمكنه معرفة مدة صلاحية تأشيرته بالشكل المطلوب.

كيفية تمديد فترة تأشيرة الخروج والعودة

تتم عملية تمديد صلاحية التأشيرة في حال انتهاء صلاحيتها من خلال الخطوات التالية:

أولاً ، يقوم مقدم الطلب بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر

بعد ذلك ينتقل المتقدم إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ويختار منها أيقونة تجديد التأشيرة.

بعد ذلك ، ينتقل المستعلم إلى رمز تمديد التأشيرة.

ثم يقوم بإدخال رقم تأشيرته في خانة البيانات المخصصة لذلك مع رقم هوية المضيف.

بعد ذلك سيتمكن مقدم الطلب من تحديد فترة التمديد التي يريدها.

هنا شرحنا لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية التأشيرة ، بالإضافة إلى طريقة تمديد فترة التأشيرة ، حيث لاحظنا أن التعاون بين منصة أبشر ووزارة الخارجية السعودية قد أثمر بشكل لافت. .