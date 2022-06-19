الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة بالسعودية برقم الهوية عبر بوابة أبشر 1443 وشروط وأنواع التأمين

الاستفسار عن صلاحية التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية برقم الهوية من خلال أبشر ، هناك عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن وسيلة للاستعلام عن أسعار التأمين على السيارات والتأمين المتوفرة في المملكة ، وبالتالي الحكومة السعودية قدمت العديد من الطرق التي تساعد المواطنين على تأمين المركبات إلكترونيًا من المنزل بخطوات بسيطة ، الأمر سهل جدًا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ، حيث تعد بوابة أبشر إحدى المنصات الحكومية التي يُسمح من خلالها بالاستعلام عن العديد من الخدمات التي تساعد المواطنين و توفير الوقت والجهد للمواطنين للذهاب إلى الدوائر الحكومية ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن التأمين على السيارات.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارة باستخدام رقم الهوية عبر بوابة أبشر

وفرت الحكومة السعودية وسيلة للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات باستخدام رقم الهوية عبر أبشر ، وتم توضيح طريقة الاستعلام وهي:

في البداية عليك أن تذهب إلى بوابة أبشر ه.

ثم اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

قم بتسجيل الدخول ، واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق أيقونة التسجيل.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخدمات ، اضغط على أيقونة خدمات السيارة.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن تأمين المركبة.

انقر على أيقونة صلاحية تأمين المركبة.

سيظهر أمامك نموذج طلب ، املأ المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم أدخل رقم الهوية.

انقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً حتى تظهر جميع المعلومات المتعلقة بتأمين السيارة والمخالفات.

أنواع التأمين على السيارات المتوفرة في المملكة العربية السعودية

هناك نوعان من التأمين على السيارات متوفران في المملكة وهما:

تأمين الطرف الثالث يشمل هذا التأمين التعويض سواء كان ناتجاً عن تلف المركبة الناتج عن الحوادث والسرقة.

يشمل هذا التأمين التعويض سواء كان ناتجاً عن تلف المركبة الناتج عن الحوادث والسرقة. تأمين كاملهذا النوع هو أكثر أنواع التأمين شمولاً ، حيث تقوم شركة التأمين بدفع جميع التعويضات الناتجة عن الحوادث والسرقة والأضرار.

شروط التأمين على السيارات في المملكة

لكي تكون السيارة مؤمنة في المملكة ، يجب استيفاء بعض الشروط وهي:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري المفعول.

عدم تسجيل أي مخالفات على المركبة.

دفع رسوم الاستثمار التي تحددها شركة التأمين.

السيارة تخضع لصيانة دورية.

يجب استيفاء هذه الشروط من أجل قبول التأمين على السيارة والحصول على التأمين من شركات التأمين.

الاستعلام عن تأمين المركبات من خلال بوابة وزارة الداخلية

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن تأمين المركبات والسيارات ، وذلك لتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات. كما يمكنك من خلال بوابة وزارة الداخلية الاستفسار عن تأمين المركبات ، فهو من أكبر المنصات الحكومية التي تتعدد فيها الخدمات والطريقة هي: