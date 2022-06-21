الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل ، وهو من أهم العناوين التي يتزايد البحث عنها ، حيث أنه من أهم الوثائق التي يجب على العمال في المملكة العربية السعودية الحصول عليها والتي تضمن للوافدين مواصلة العمل. من الناحية القانونية. يجب تجديد هذه الوثيقة كل فترة لتجنب المساءلة القانونية ، لذلك يجب ملاحظة كيفية الاستعلام عنها بالتفصيل.

الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل

تسعى الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير الراحة للعمالة الوافدة ، لذا أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن تصريح العمل بعدة طرق ليتمكن العمال والمقيمون في المملكة من اختيار الطريقة. التي تناسبهم سواء من خلال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو من خلال جواز السفر إليكم شرح لذلك:

صلاحية تصريح العمل برقم الإقامة

لتسهيل العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية ، أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن تصريح العمل برقم الإقامة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقعوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اذهب إلى خدمة تصريح العمل.

اضغط على أيقونة الاستفسارات ثم اختر الاستفسار عن موظف وافد.

اكتب رقم الإقامة في الخانة المقدمة مع ضرورة تحديد الجنسية.

أخيرًا ، يتم إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أسفل الشاشة حتى يتمكن العامل من معرفة جميع المعلومات المتعلقة بتصريح العمل وتاريخ انتهاء صلاحيته.

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود

أتاحت الوزارة الاستعلام عن تصريح العمل عبر الرقم الحدودي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لتجديد تصاريح العمل من وزارة الموارد البشرية السعودية.

الضغط على خدمة تصريح العمل ثم اختيار خدمة الاستفسارات.

اختر الايقونة للاستعلام عن عامل وافد.

لإكمال العملية بنجاح ، يجب إدخال رقم الحدود بشكل صحيح وتحديد جنسية المستفسر.

أدخل رمز التحقق البشري في المساحة المخصصة له.

وفي نهاية المقال للاستعلام عن صلاحية تصريح العمل تم توضيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتي تتيح للعاملين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تصريح العمل سواء برقم الإقامة أو رقم الحدود.