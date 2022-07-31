الاستعلام عن طلب دعم ريف برقم الهُوية الوطنية 1444 reef.org.sa شُروطْ تقديم الدعم المادي للأسر الريفِيْة المنتجة

الاستفسار عن طلب دعم ريفِيْ برقم التعريف الوطني، وهُو ما يطلبه الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تهدف إلى تقديم الدعم المادي لـ المواطنين السعوديين. العمل فِيْ المجال الزراعي وكذلك الأسر الريفِيْة المنتجة تعمل الحكومة السَعُودِيْة على تقديم الدعم والكثير من المساعدة من أجل زيادة الإنتاج المحَلْي من الجبن والحَلْيب والفواكه والخضروات، وكذلك تربية المواشي.

شُروطْ التسجيل مع Reef Support

يجب أن يكون طالب الدعم الريفِيْ مواطنًا سعوديًا وألا يقل عمره عن 21 عامًا ويعمل فِيْ إحدى المهن التي يدعمها البرنامج ولا يزيد دخله الشهري عن 6000 ريال سعودي. مستفِيْد من أي من برامج الدعم السَعُودِيْة الأخرى، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيمة الدعم المتلقاة بمبلغ 54 ألف ريال سعودي فِيْ السنة.

خطوات التشاور حول الدعم الريفِيْ

هناك سلسلة من الخطوات المهمة التي يجب على المواطن اتباعها لإجراء استفسار حول طلب دعم ريفِيْ مع DNI، وهذه الخطوات هِيْ التالية

أولاً، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول موقع برنامج دعم ريف

بعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم تضغط على زر استعلام دعم الشعاب المرجانية برقم التعريف.

هنا تقوم بإدخال جميع البيانات التي يطلبها البرنامج بشكل صحيح.

ثم تضغط على أيقونة البحث.

وهنا تنتظر فترة قصيرة لتظهر لك حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض.

كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج Reef