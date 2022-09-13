الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1444وزارة الخارجية، كان من أبرز الخدمات التي تقدمها الخارجية السعودية خدمه الاستعلام عن تأشيره طلب زيادة عائلية برقم الطلب وهذه من أبرز الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى العائلات لأحد الأقارب المواطنين أو المقيمين من الدرجة الأولى في أرجاء المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2022

يمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلى منصة التأشيرات التابعة إلى وزاره الخارجية السعودية“من هنا“.

ثم عليك اختيار نوع الاستعلام وهو طلب تأشيره.

يجب عليك إدخال رقم الطلب.

بعد ذلك إدخال رقم جواز السفر.

يجب عليك إدخال الرمز المرئي التي سوف يتم إرساله إليك.

وأخيرا الضغط على أيقونة الاستعلام.

كيفية تقديم طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

يمكن تقديم طلب زيارة عائلية من قبل وزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

في دوله الكويت أو رن عليك الدخول عبر منصة التأشيرات“من هنا“.

ثم الضغط على خدمات المواطنين والمقيمين.

عليك طلب زيارة عائلية للمواطنين.

ثم عليك الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وبعد ذلك يتوجب عليك تسجيل الدخول الى منصة التأشيرات وتعبئه النموذج الالكتروني.

ثم عليك ختم الطلب ومصادقته عبر الغرفة التجارية.

البحث عن طلب مقدم وزارة الخارجية

يمكن الى مقدم طلب في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية البحث عن طلب مقدم عبر اتجاه الخطوات التالية:

يتوجب عليك الدخول الى موقع تاشيره عبر الرابط الالكتروني المخصص.

ثم ادخال رقم الجواز وتهديد الجنسية وكذلك تحديد نوع التاشيره.

ثم تحديد جهه القدوم.

يجب عليك ادخال الرقم المرئي التي سوف يظهر في الصوره.

ثم النقر على بحث.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية

يمكن الى كافة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طلب الزياره العائلية التي تقدمها وزاره الخارجية للوالدين او الزوجة او الابناء بشكل الكتروني وذلك من خلال منصة التأشيرات التابعة للوزارة حيث يمكنك إدخال رقم الطلب ويتم الوصول الى رابط الاستعلام الخاص بالزياره العائليه“من هنا.

خدمه الزيارة العائلية هي خدمة مقدمه من وزاره الخارجية في المملكة العربية السعودية فهي مقدم الى الأقارب والمواطنين والمقيمين من الدرجة الاولى في كافة محافظات المملكة.