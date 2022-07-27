الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم،في حالة لم يتم تسديد مبلغ فاتورة التليفون لتلك الفترة في موعد اخره 15 أغسطس، فسوف يتم تبديل الخط إلى خدمة استقبال فقط حتى يتم الدفع، بينما تقوم الشركة بفرض مبالغ مالية كغرامات وتوقف الخدمة، على من لم يسدد مبلغ الفاتورة حتى يوم 15 سبتمبر، وتبدأ مبالغ الغرامة المالية من 10 جنيهات، أو يتم احتساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي برقم 2022

أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي برقم 2022 من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات البسيطة التالية

انتقل إلى المنصة الرقمية الرسمية على الإنترنت لشركة المصرية للاتصالات من. اختر للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي. أدخل رمز المنطقة التي ينتمي إليها المستخدم. أدخل رقم الهاتف الأرضي للمستخدم. انقر فوق خيار “إظهار الفواتير” المتاح في الصفحة. سيرى المستخدم الفواتير التي لم يسددها مؤخرًا.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الخط الساخن

بعد أن تعلمنا كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بالرقم 2022 من خلال الموقع الإلكتروني، يمكننا الآن التعرف على طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

يمكن القيام بذلك من خلال الخط الساخن الذي توفره الشركة للمواطنين للاستعلام عن الفواتير وكيفية سدادها أو أي أعطال في الخط (19777) ومن ثم إتباع الإجراءات اللازمة لمعرفة قيمة الفاتورة.

خطوات سداد فاتورة الهاتف الأرضي إلكترونياً

يمكن للمستخدم دفع فاتورة الخط الأرضي رقميًا وإلكترونيًا “أونلاين” من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع المصرية للاتصالات من. اكتب رمز المنطقة الذي يقع فيه المستخدم. أدخل رقم الهاتف الأرضي للمستخدم. انقر على خيار “Back Bills”. انقر فوق خيار “الدفع”. أضف البريد الإلكتروني للمستخدم. انقر على خيار “الدفع” المتاح في الصفحة. اختيار طريقة الدفع المناسبة التي تناسب المستخدم مثل Visa أو MasterCard.

طريقة سداد فاتورة الهاتف الأرضي 2022

يجب دفع فاتورة الهاتف الأرضي في الوقت المحدد. من أجل تجنب أي مشاكل ناجمة عن عدم السداد، يمكن دفع فاتورة الهاتف الأرضي بإحدى الطرق التالية

من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.

يمكن دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال منافذ “فوري” المنتشرة في جميع الأحياء والمدن.

كما توجد منافذ “أمان” تسمح بدفع الفواتير.

هناك العديد من المنافذ التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الهاتف الأرضي، كما توجد منافذ “خدماتي”.

كما توجد منافذ “مساري” التي تقدم خدمة سداد فاتورة الهاتف الأرضي.

وطبعا البريد المصري في جميع المحافظات.

أهمية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي إلكترونياً

تعتبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي برقم 2022 إلكترونيًا أفضل طريقة للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي مقارنة بالطرق الأخرى المتاحة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ما يلي

تحقق من الاستعلام السريع، في غضون ثوان قليلة يمكن للمستخدم معرفة المستحقات المالية عليه.

عدم الخروج من المنزل والاكتظاظ في منافذ الاستعلام العادية مما يسبب له التعب.

وهي أفضل طريقة في ظل انتشار جائحة كورونا، حتى لا تتأذى أو يشتبه في إصابتها.

عدم سداد الفاتورة مما يؤدي إلى تراكم الفواتير أو انقطاع الخدمة عن المستخدم.

الحفاظ على استمرارية الخدمة خاصة أن المصرية للاتصالات ترسل رسائل لجميع المستخدمين مع ضرورة الاستعلام عن فاتورة الهاتف ودفعها حتى لا يتعرضوا لانقطاع الحرارة.

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في اخذا مبلغ فاتورة التليفون الأرضي من بداية من 15 مايو 2022، بمهلة حتى 14 يوليو الجاري، ثم تذهب الى عملية تبديل الخط المنزلى إلى عملية الاستقبال فقط المتاخرين بدءا من 15 يوليو إلى 14 يوليو المقبل، وبعد ذلك تتخذ الشركة قوانين عقابية ضد المتأخرين عن سداد الفواتير .