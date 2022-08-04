الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات الرسمي

تتزايد الأبحاث حاليًا حول كيفِيْة التحقق من فاتورة الهاتف الأرضي، وفِيْ نفس السياق، كشفت المصرية للاتصالات الليلة عن كيفِيْة التحقق من ذلك استشارة حول مشروع قانون التليفزيون الأرضى 2022 وكيف تحسب استهلاكك خلال الأشهر الماضية، وهِيْ أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو، من خلال الموقع الرسمي للشركة الذي سيتم البحث عنه بالتأكيد فِيْ الأيام المقبلة بعد أن سأل العديد من العملاء عن كيفِيْة القيام بذلك. لدفع الفاتورة عبر الإنترنت ومن خلال الحساب الموقع الرسمي للشركة، حيث يمكن لعملاء الخط الأرضي الاطلاع على قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة، ومن ثم يمكن دفع قيمتها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. من خلال تأشيرة أو حساب بنكي، ثم أدخل رقم الهاتف الأرضي فقط، سيوضح لك موقع ثقافني كيفِيْة التحقق من فاتورة المصرية للاتصالات للخط الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي 2023

الاستفسار عن فاتورة الهاتف الأرضي 2023، كَمْا يمكن معرفة فاتورة الأرض عن طريق الاتصال بالرقم المختصر المخصص للاتصال وهُو 19777 التالي. تمنح الشركة جميع عملائها فترة سماح لسداد الفاتورة، وهِيْ حتى 15 سبتمبر من الشهر التالي حتى تسديد الفاتورة وبعدها يتم تحويل الهاتف لخدمة الاستقلال فقط حيث لم يتم سداد الفاتورة وفِيْ حالة عدم دفع أحد العملاء الفاتورة حتى يوم 15 أكتوبر الشركة يفرض غرامات كبيرة جدًا على التأخير ويتم إيقاف الخدمة عن هاتف العميل ثم يتم اللجوء إلى المسؤولية القانونية.

كيفِيْة حساب المصرية للاتصالات لفاتورة الهاتف الأرضي

الاستفسار عن فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023، وقد قامت المصرية للاتصالات بحساب فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، باستخدام الاستهلاك خلال شهُور أبريل ومايو ويونيو 2022 والاستعلام عنها عبر موقع الموقع الإلكتروني المتاح خلال الخامس عشر من يوليو الماضي من ناحية أخرى، حددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد فاتورة التليفون الثابت لشهر يوليو 2022، من الخامس عشر من يوليو الماضي وحتى الخامس عشر من أغسطس المقبل، على أن يتم تحويل الخط بعد ذلك إلى الاستقبال. فقط، وإذا لم يتم دفع الفاتورة بحَلْول الخامس عشر من الشهر، فسيتم رفع قائمة الانتظار فِيْ سبتمبر المقبل وسيتم دفع غرامة كبيرة.