الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد وكيفِيْة سدادا المبلغ المستحق من المنزل

تمت إضافة خدمة جديدة للتشاور بشأنها فاتورة كهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الإنترنت إلكترونيًا، مما يتيح لأي مواطن سعودي معرفة قيمة الفاتورة دون الذهاب إلى شركة الكهرباء، وذلك عن طريق إدخال رقم هُويته أو من خلال رقم الحساب، بالإضافة إلى أن الشركة أوضحت كثيرًا إلكترونيًا. طرق الدفع التي سنقوم بتوضيحها من خلال الأسطر التالية.

فاتورة الكهرباء فِيْ السَعُودِيْة

أصبح التحقق من فاتورة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر الإنترنت سهلاً من المنزل بدلاً من انتظار الفواتير الورقية، ويمكنك التحقق من قيمتها باتباع الطريقة التالية

اذهب إلى موقع شركة الكهرباء السَعُودِيْة.

انقر فوق خيار الفاتورة الخاص بك.

انقر على أيقونة الفاتورة الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى الموقع برقم التعريف الخاص بك.

اكتب كلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب من قبل، فانتقل إلى رمز الأفراد.

اضغط على زر My Invoices.

انقر فوق علامة التبويب عرض فاتورة الكهرباء.

حدد الشهر الذي تريد رؤية الفاتورة الخاصة به.

انقر فوق الزر طباعة الفاتورة.

كَمْا قدمت الحكومة السَعُودِيْة فِيْ الفترة الأخيرة العديد من التسهِيْلات للمواطنين من أهمها سهُولة التحقق من فاتورة الكهرباء دون أي مشكلة عبر الإنترنت. كَمْا قدمت الحكومة السَعُودِيْة خدمة دفع الفواتير عبر الإنترنت باستخدام التأشيرة، وربما هذا ما يحتاجه المواطنون فِيْ المملكة.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء

تتعدد طرق الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء، لكن أبرزها عبر تطبيق الرَاجحّيْ مباشرة، وذلك باتباع النقاط التالية