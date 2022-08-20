طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من الموبايل فِيْ ثواني، زادت عمليات البحث من قبل المواطنين للتعرف على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بطريقة سهلة ومباشرة، حيث أتاحت وزارة الطاقة رابط خاص يتمكن من خلاله كافة المواطنين من التعرف على فاتورة الكهرباء برقم العداد بسرعة، وذلك لتوفير الوقت والجهد، كما أتاحت للمواطنين تسديد فاتورة الكهرباء بشكل الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة الكهرباء فِيْ السَعُودِيْة

الخدمات المصرفِيْة عبر الهاتف، إذا كان بإمكانك الاشتراك فِيْ الخدمة المصرفِيْة عبر الهاتف، وإذا كنت مشتركًا، فِيْمكنك التعامل مع خدمة الهاتف الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه.

بطاقات الائتمان، يمكنك الدفع من خلال Visa من خلال مواقع الويب أو حسابك المصرفِيْ.

ماكينة الصراف الآلي، يمكنك استخدام أي جهاز صراف آلي تابع لمصرفك.

يمكنك استخدام أجهزة الصراف الآلي.

الإنترنت، يمكنك دفع فواتير الكهرباء عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع البنك الذي تتعامل معه.

تفويض مصرفِيْ، يمكنك التفويض مع البنك الذي تتعامل معه لخصم الإيصال من حسابك المباشر.

نقاط البيع لسداد المقبوضات من خلال نقاط البيع.

يمكن دفع فواتير الشيكات بشيكات بنكية معتمدة للدفع والاستهلاك، وكل هذه طرق متاحة للمواطن لسداد الفواتير ودفعها بالطريقة التي تناسب المواطن وتوفر الجهد والارهاق والوقت.

فاتورة الكهرباء فِيْ السَعُودِيْة

أرادت الشركة السَعُودِيْة للكهرباء الاستمرار فِيْ الخدمة وتطويرها وإيصالها للمشتركين فِيْ أي وقت.

لذلك، أصدرت شركة فواتير الكهرباء السَعُودِيْة تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها نيابة عن الكهرباء.

تسهِيْل إيصال الخدمة للمواطن بكل سهُولة مما يوفر الراحة والجهد والطمأنينة للمشتركين.

تهتم الشركة السَعُودِيْة دائمًا بتطوير خدماتها الإلكترونية والتنقية.

استشارة الفاتورة عن طريق رقم الحساب، والتشاور مع حالة الطلب عن طريق رقم الطلب.

يجب عليك التسجيل فِيْ خدمة رسائل الجوال وخدمة الفاتورة الإلكترونية.

ستوفر لك هذه الخدمة الكثير من الوقت.

وللاشتراك فِيْ هذه الخدمة سنقوم بتعبئة البيانات حتى تتمكن من استخدام هذه الخدمة أولا رقم الحساب وثانيا البريد الإلكتروني ثم اللغة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

سيؤدي عدم استخدام شاحن الهاتف إلى استمرار توصيله وسحب كَمْية معينة من الكهرباء، مما يؤدي إلى إهدار الكهرباء وزيادة تكاليف الفواتير.

تشير الأبحاث إلى أن حوالي 90٪ من الطاقة التي تستخدمها الغسالات تأتي من تسخين مياه الغسيل، لذلك يوصى باستخدام الماء البارد أثناء عملية الغسيل، خاصة عند غسل الملابس المتسخة قليلاً.

في ظل التطور الكبير التي تشهده الكثير من الدول ، قامت العديد من الدول تحويل خدماتها الى شكل الإلكتروني، ومن أبرز الخدمات أصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، عن طريق الجوال بثواني، وبدون تعب، كما ويمكن تسديد الفاتورة من خلال التطبيق الخاص وزارة الطاقة.