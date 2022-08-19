الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل المواطنين داخل المملكة حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم الاستفسار عن الفواتير بشكل الكتروني باستخدام الرقم الوطني ” رقم الهوية ” ، ويرجع ذلك الى أن المملكة قدمت العديد من الخدمات الالكترونية للتخفيف على المواطنين ، حيث يتم الاستعلام عن الفاتورة المتعلقة بالمياه عبر فرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية على الإنترنت ، تابعوا معنا .

فاتورة المياه السعودية

تعمل شركة المياه الوطنية على تقديم خدمات المياه لمختلف الأفراد والمؤسسات داخل حدود المملكة العربية السعودية. تحتوي فاتورة المياه السعودية على عدة بيانات تتعلق بالحساب والعداد، بالإضافة إلى تفاصيل كمية استهلاك المياه.

استعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية 1444

يستفسر عن فاتورة المياه السعودية لعام 1444 برقم الفاتورة كالتالي

زيارة الفرع الالكتروني للمياه “” مباشرة.

أكمل تسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

انتقل إلى خدمة تحديد الحساب من قائمة الخدمات.

اختر البحث عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل رقم الهوية، ثم اضغط على أيقونة البحث.

عرض والاحتفاظ برقم الحساب.

ارجع إلى واجهة حساب الفرع الإلكتروني.

انقر فوق إضافة خدمة الحساب.

اختر المدينة ثم اختر نوع المستخدم.

أدخل رقم الحساب السابق.

اكتب الاسم المختصر، ثم اضغط على إضافة.

العودة إلى الصفحة الرئيسية للحساب.

اختر رقم الحساب الذي تمت إضافته.

عرض قيمة الاستهلاك وإصدار الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالعداد رقم 1444

فيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد لعام 1444

اتصل على 8004411110 للتحدث مع شركة المياه.

اتبع التعليمات لمعرفة رقم الحساب من خلال رقم العداد.

قم بتسجيل الدخول إلى فرع المياه الإلكتروني “” مباشرة.

انقر فوق إضافة حساب بعد الانتهاء من تسجيل الدخول.

أضف المعلومات المطلوبة متضمنة رقم الحساب السابق.

استمر في إدخال البيانات، ثم قم بتأكيد إضافة الحساب.

العودة إلى واجهة الفرع الإلكتروني بعد الانتهاء.

الضغط على ايقونة اصدار كشف الحساب لمعرفة قيمة الفاتورة.

استعلام عن فاتورة برقم الحساب من شركة المياه 1444

يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب لعام 1444 باتباع الخطوات التالية

التوجه لفرع المياه الالكتروني “” مباشرة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

انقر فوق خدمة إضافة الحساب بعد تسجيل الدخول.

أدخل رقم الحساب وأضف جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق إضافة، ثم ارجع إلى واجهة الفرع الإلكتروني.

عرض بيانات فاتورة المياه من خلال التفاصيل المتاحة.

كيفية معرفة رقم اشتراك شركة المياه 1444

يمكننا تحديد رقم الاشتراك في شركة المياه السعودية عام 1444 كالتالي

اذهب إلى موقع شركة المياه.

انقر فوق تسجيل الدخول من الواجهة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول الخضراء.

انقر لمعرفة الحساب من الواجهة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

انقر فوق بحث لعرض رقم الاشتراك.

دفع فاتورة المياه إلكترونياً

يمكننا سداد فاتورة المياه السعودية لعام 1444 إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي للمستخدم.

انتقل إلى خدمة إضافة فاتورة جديدة من الحساب البنكي.

اختر شركة المياه من قائمة الشركات أو المؤسسات.

أدخل رقم الحساب، ثم أضف المعلومات المطلوبة.

احفظ الفاتورة، ثم اذهب إلى قائمة الفواتير.

اختر فاتورة المياه السابقة ثم اتبع التعليمات لدفعها.

طريقة احتساب فاتورة المياه السعودية 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية لحساب فاتورة المياه السعودية لعام 1444

اذهب إلى موقع شركة المياه.

النقر على الآلة الحاسبة التفاعلية من الواجهة.

اكتب عدد وحدات البناء في المساحة المخصصة.

أدخل كمية استهلاك المياه.

ضع لافتة بجانب خدمة الصرف الصحي عند الحاجة.

اعرض قيمة الفاتورة في الجزء الأيمن.

اعتراض على فاتورة المياه السعودية 1444

على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية اتباع الخطوات التالية للاعتراض على فاتورة المياه لعام 1444

اذهب إلى موقع شركة المياه مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على الموقع.

اضغط على الشكاوى بعد استكمال تسجيل الدخول.

اختر إرسال شكوى من القائمة.

حدد نوع الشكوى ثم اختر الفئة الفرعية.

اختر الفاتورة، ثم أدخل تفاصيل الاعتراض.

انقر على أيقونة تقديم الشكوى عند الانتهاء.

إنشاء حساب في الفرع الإلكتروني لشركة مياه 1444

وإليك كيفية إنشاء حساب في الرد الإلكتروني لشركة المياه السعودية عام 1444

الذهاب إلى الفرع الإلكتروني “”.

انقر فوق إنشاء حساب من الواجهة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول في الحقل المخصص.

أدخل اسم المستخدم إذا رغبت في ذلك.

اكتب كلمة المرور، ثم أكدها.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.

وافق على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

انقر فوق إرسال، ثم قم بتأكيد الحساب.

الخدمات التي يقدمها موقع شركة المياه الوطنية السعودية

تقدم شركة المياه خدمات عديدة من خلال موقعها الرسمي ومنها الخدمات التالية

الاستفسار عن الفواتير يمكن لجميع عملاء شركة المياه في المملكة العربية السعودية معرفة تفاصيل استهلاك المياه بالإضافة إلى الاطلاع على قيمة الفاتورة الدورية من خلال الفرع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الشركة أو التواصل معها.

معرفة رقم الحساب يمكننا بسهولة معرفة رقم حساب عملاء شركة المياه من خلال الموقع الرسمي. يوفر هذا الموقع خدمة معرفة رقم الحساب بناءً على رقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحساب القديم.

تقديم الاعتراضات يتم تقديم الاعتراضات على قيمة الفاتورة الشهرية من قبل العملاء من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه على الإنترنت، ويمكن تقديم شكاوى مختلفة عبر هذا الموقع أيضًا.

خدمة طلب الخزان يقوم العديد من عملاء شركة المياه بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على الفرع الإلكتروني لتقديم طلب خزان المياه عند الحاجة، حسب تعليمات الشركة وتعليماتها.

الدعم الفني تقدم شركة المياه في المملكة العربية السعودية خدمة الدعم الفني من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال النموذج المقدم لذلك ودون الحاجة إلى تسجيل الدخول، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي يواجهها العميل.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية 1444 ، في الفترات الأخيرة عملت الشركة الوطنية المختصة بالمياه الى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين وكان أبرزها معرفة الفاتورة بشكل الكتروني ، كما اوضحنا طريقة استعلام عن فاتورة برقم الحساب من شركة المياه 1444 .