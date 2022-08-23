الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين، هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بفائض التامين، ويجرى بحث عن حلول لهذه الاسئلة، فهذه تعتبر من أفضل الخدمات التي تقدمها الشركة التأمينية العملاقة، حيث يتم منح هذه الخدمة لعدد كبير من العملاء الذين يرغبون في التعامل مع هذه الشركة، والسبب فى ذلك هو العروض التأمينية وأنواعها العديدة التي تقدمها، وفى هذا المقال من خلال موقعنا الامل نيوز سوف نتعرف على كافة التفاصيل التى تتعلق بفائض التامين، وطريقة الاستعلام واهم الخطوات فى فائض التأمين.

الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين

يعتبر فائض التأمين هو المسؤول عن الفصل بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وذلك من خلال عمليات توزيع، فائض التأمين الصادرة من البنك المركزي السعودي، حيث من الضروري على جميع الشركات داخل المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوزيع فائض التأمين الخاصة بالأعوام المالية السابقة، وذلك لجميع الأشخاص المشتركين، بحيث يكون ذلك وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات التأمين بالمملكة العربية السعودية التي قامت بحسم جميع وثائق التأمين الخاصة بالمساهمين سواء من الأفراد أو الشركات، فهو يعتبر مجموع الأقساط المدفوعة لجميع العمليات التأمينية التي لها علاقة بنشاط تأميني، حيث يتم اضافة أرباح الاستثمارات، وعوائد التأمين، و يكون فائض التأمين نصيب الأشخاص المدونين في شركة التأمين.

خطوات الاستعلام توزيع الفائض التأمين

يوجد بعض الخطوات التى من خلالها يستطيع الشخص الاستعلام عن فائض التأمين ومن هذه الخطوات كما يلي:

الخطوة الأولى وهي تسجيل الدخول على رابط الاستعلام بموقع الدرع العربي من هنا.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الوثيقة الخاصة به.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ومن الضروري أن تكون سارية.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب.

ثم تضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك تقوم بتدوين رقم الهاتف الجوال.

ثم تكتب الحروف الظاهرة في المربع الظاهر أمامك.

ثم تضغط على كلمة إرسال.

بعد ذلك تقوم بالضغط على المربع المكتوب به اضغط هنا للحصول على نموذج توزيع الفائض.

بعد ذلك تقوم بإرسال صورة بطاقة الإقامة، وسوف يظهر لك جميع المعلومات الخاصة بك.

الاستعلام عن فائض التأمين تكافل الراجحي

يتساءل المستفيدون من خدمات تكافل الراجحي للتأمين عن طريقة معرفة فائض التأمين، ويمكنهم تفعيل هذه الخدمة باتباع الخطوات الآتية: