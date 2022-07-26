الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني ،لاستفسار عن المخالفات المرورية في دولة الكويت بالرقم المدني My Answer ، إحدى الامور الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور للمؤسسات والأفراد في دولة الكويت ، وهي من المستطاع دفع المخالفات المرورية والاستفسار عنها عبر الرقم المدني أو رقم اللوحة ، وتقدم وزارة الداخلية الكويتية على موقعها الرسمي على الإنترنت مجموعة من الخدمات الرقمية للكويتيين وأصحاب المساكن.

أهمية الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

يرتكب العديد من السائقين العديد من المخالفات المرورية على الطرق، سواء باستخدام الدراجات النارية أو السيارات، وهي تنقسم إلى مخالفات مباشرة، يتم تسجيلها مباشرة أمام السائق، لمعرفة المخالفات التي ارتكبها.

كما أن هناك انتهاكات غير مباشرة يتم رصدها بواسطة الرادار والكاميرات على الطرقات. لذلك، يحتاج الكثير من الناس إلى وسيلة للاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت باستخدام الرقم المدني، بحيث يتم تحديد المخالفات التي يرتكبها ولا يتم التعرف عليها بشكل مباشر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية موقعًا إلكترونيًا رسميًا يتم من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني، وهو من أفضل الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها جميع الدول. والحد من التجمعات وحماية الافراد من انتشار فيروس (كوفيد -19).

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني

يمكن استخدام البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت برقم مدني باتباع الخطوات التالية

يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للبوابة.

عندما تظهر الصفحة التي تحتوي على العديد من الحقول، يجب كتابة الرقم الوطني ونوع الحكومة أو السلطة المدنية.

يجب كتابة رمز التأكيد في الحقل المخصص له لضمان عدم تشغيل المستخدم تلقائيًا.

انقر فوق بحث حتى تظهر صفحة أخرى تحتوي على جميع المخالفات المرورية للمستخدم.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية المتاح للمواطنين والمقيمين لتسهيلها وإنهاء الخدمات دون الحاجة إلى التواجد في المقر. لذلك يمكننا اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المخالفات

يجب عليك الذهاب إلى الرابط الموجود على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

عند ظهور صفحة الاستعلام والتي تحتوي على مكان مخصص لوضع الرقم المدني بداخلها.

يجب النقر فوق خيار الاستعلام للوصول إلى صفحة الانتهاكات.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أرقام اللوحات

يمكن للأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت باستخدام أرقام لوحات المركبات باتباع الخطوات التالية

– الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المذكورة أعلاه.

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط لبدء الخدمة.

يرجى كتابة أرقام لوحات المركبات التي نرغب في تحديد المخالفات المسجلة.

انقر فوق خيار البحث.

سنجد أنه قد ظهرت صفحة تحتوي على المخالفات المسجلة على سائق السيارة.

سيظهر المبلغ الإجمالي للغرامات الواجب دفعها على الانتهاكات المسجلة.

يمكن اختيار الدفع بالطريقة الإلكترونية.

كيفية دفع الغرامات على الإنترنت

يمكن دفع المخالفات التي تم الاستفسار عنها عبر الإنترنت مما يساعد على الحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التجمعات والتزاحم بين الأفراد، وذلك باتباع الخطوات التالية

عند دخول الرابط على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في الكويت نجد أن هناك خيار دفع إلكتروني.

يجب كتابة كلمة مرور المستخدم.

هناك مجال آخر يجب كتابة الرقم المدني فيه.

في النهاية يجب الضغط على خيار “دفع” وهذه الخدمة مخصصة لأصحاب الحسابات على موقع وزارة الداخلية.

العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الأول بدولة الكويت

بعد أن أوضحنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت برقم مدني، نذكر أن وزارة العدل وضعت العديد من العقوبات لمخالفة قوانين المرور، والجانب المادي لا يتحدد بالمخالفات فقط، بل العقوبات تصل إلى السجن. .

صدر القانون رقم 67 لسنة 1976، القاضي بحبس المواطنين والمقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع ضرورة دفع غرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي، في حالة ارتكاب المخالفات التالية

في حالة قيادة المركبات غير المرخصة.

قيادة المركبات بأرقام لوحات زائفة.

عند قيادة أي من المركبات في الاتجاه المعاكس خاصة على الطرق الدائرية أو الطرق السريعة.

عند الإخلال بالآداب العامة المقررة للمرور.

في حالة القيادة على طرق تحت الرصيف وبدون تصريح بذلك.

عند القيادة بأقصى سرعة وتجاوز السرعة المسموح بها على الطريق.

العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الثاني بدولة الكويت

هناك العديد من المخالفات التي جاءت في المادة 207، والتي حكم فيها على مواطن أو مقيم بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي، ولا يعاقب إلا واحد منهم بغرامة. الانتهاكات التالية

في حالة إعاقة السير بقصد إلحاق الضرر بالطرق العامة.

عندما يعبر السائق الإشارة الحمراء.

إذا تم قيادة أي من المركبات مع وجود خلل في الفرامل أو عطل يعرض الأشخاص والسائق للخطر.

العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الثالث بدولة الكويت

من خلال الاستفسار عن المخالفات المرورية في الكويت برقم مدني لا بد من الوصول إلى ضرورة تحديد عقوبة المخالفات في قانون المرور الثالث والتي تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بغرامة 75 دينار كويتي في الآتي حالات

استخدام المركبات التي تخضع لقوانين الملكية الخاصة في تسليم الأفراد للإيجار دون وجود تصريح بذلك.

عندما يُسمح للأشخاص بالقيادة بدون رخصة قيادة.

في حالة الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة أثناء القيادة دون حذر.

العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الرابع بدولة الكويت

وتوجد بعض الحالات التي تصل عقوبتهم فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وبغرامة تصل إلى 25 دينارًا كويتيًا، وهي كالتالي

عند مخالفة شروط القيادة المؤقتة للمؤسسة الجمركية.

عند حجز أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة وقيادتها على الطرق العامة.

إذا تم تعليق حركة المشاة لفترة طويلة.

عند تحريك المركبات على الأرصفة المخصصة لحركة الأفراد.

في حال رفض السائق إبراز الترخيص للمسؤول عند طلبه.

عند قيادة أي مركبة بدون إذن مالكها الرسمي.

عند مخالفة شروط الأحمال المسموح بها لجميع المركبات.

اهم الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون الكويتي

أشار القانون الكويتي إلى العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها، وهي على النحو التالي

في حالة قيادة مركبة بدون رخصة سارية.

عند الخروج من الآداب العامة على الطرق.

عند وقوف المركبات الكبيرة أو المركبات الثقيلة داخل مناطق سكنية.

إذا كان الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي.

عندما تتجاهل الإبلاغ عن حادث مروري وقع أمام السائق.

شرب الخمر أو المخدرات بكافة أنواعها والقيادة.

تهتم دولة الكويت على تبسيط حياة الكويتيين وأصحاب الإقامة في إجراء الأوراق الحكومية في مؤسسات الدولة وبهذا نكون قد قدمنا ​​استعلاما عن مخالفات مرورية في دولة الكويت بالرقم المدني وجوابي ، وتحدثنا عن طريقة الاستفسار عن رقم اللوحة أو الرقم المدني وخطوات دفع المخالفات المرورية.