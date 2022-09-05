الاستعلام عن مخالفات المرور للشركات أون لاين في الكويت ، تحرص العديد من الشركات داخل دولة الكويت من المؤسسات الخاصة من تجنب التعرض الى المخالفات ، مما يدفع بهم الى البحث عن الأسباب التي تعرضهم الى الاخلافات وطرق العمل على تجنبها ، حيث سهلت وزارة الداخلية الكويتية على المواطنين والشركات التعرف على مخالفاتهم المرورية عبر الإنترنت، تابعوا معنا للتعرف على تلك الخدمة .

الاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات

قامت وزارة الداخلية الكويتية بتمكين مواطنيها ؛ وكذلك المقيمين على أراضيها والشركات والمؤسسات المختلفة من الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم عبر الإنترنت، حيث يتم فرض عقوبات على السيارات التي لا تلتزم بقواعد المرور في الكويت، حفاظا على سلامة المواطنين والمنشآت.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات عبر الإنترنت

للاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالشركات ”“.

أدخل الرقم جريدة الساعةي لوزارة الداخلية.

اكتب رمز التحقق.

انقر على زر “خيار البحث”.

عرض صفحة المخالفات المرورية.

كيفية دفع غرامة المخالفات المرورية في الكويت

يتم دفع غرامة المخالفة المرورية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية ““.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق الزر “استفسار”.

تحديد الطريقة التي يرغب المواطن في الدفع بها.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق الزر “تأكيد” لتأكيد الدفع.

عقوبات المخالفات المرورية في دولة الكويت

في حالة عدم التزام الشخص بقواعد المرور في دولة الكويت وعدم دفع قيمة الغرامة المفروضة عليه، فإن ذلك يؤدي إلى تعرضه لبعض العقوبات، ومنها

الحبس الذي قد يتجاوز ثلاثة أشهر.

قد يطلب منه دفع 100 دينار كويتي.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للأفراد في الكويت

يمكن للأفراد اتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الكويتية ”“.

انقر فوق الزر “أفراد”.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق الزر “استفسار”.

إظهار كافة المخالفات المرورية للفرد.

النقر فوق الزر “قيمة التعاقب”.

اظهار قيمة المخالفة المرورية.

انقر فوق الزر “دفع”.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت

يمكن التواصل مع الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت بأكثر من طريقة، وذلك بالاتصال على الرقم 25583888 أو الرقم 25583666، أو من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور الكويتية من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع الإدارة العامة للمرور.

انقر فوق الزر “نحن نهتم برأيك”.

أدخل البيانات المطلوبة.

اكتب الموضوع.

انقر فوق الزر “إرسال”.

رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات عبر الإنترنت في الكويت

تعد هذه الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية الكويتية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأفراد والشركات على متابعة مخالفاتهم المرورية بشكل دوري وسريع، مع إمكانية دفع الغرامة عبر الإنترنت عبر رابط الخدمة “”.

الاستعلام عن مخالفات المرور للشركات أون لاين في الكويت ، نظراً لوجود العديد من الشركات والتي لديها السيارات ولوجود الموظفين الذين لايلتزمون بقوانين الحركة المرورية ، مما يدفع الإدارة الخاصة بالمرور بالعمل على وضع القوانين والمخالفات للحفاظ على سلامة المواطنين على الطرقات .