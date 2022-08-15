الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة هنا الرابط، يبحث الكثير من السائقين عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة هنا الرابط وهذا الاستفسار تصدر مواقع ومحركات البحث المتعددة، لأنه هناك العديد من المخالفات والغرامات الواجب دفعها، دون الحاجة الى الذهاب الى موقع المرور، ومن خلال المقال التالي في موقع العرب لايوم سوف نضع لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة هنا الرابط، تابعونا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة هنا الرابط

يبحث الكثير عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة هنا الرابط بسبب وجود كمية كبيرة من المخالفات التي تحتاج الى الدفع دون الذهاب الى موقع المرور، لن بعض السائقين يفضل ان يدفع هذه الغرامة الكترونيا، فهذه الخدمة تعتبر من افضل الخدمات التي تقدمها شرطة المرور، و يمكن معرفة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

هناك العديد من الخطوات الواجب مراعاتها عند الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال موقع نيابات المرور، ومن هذه الخطوات التالي:

بداية يجب الدخول على موقع نيابات المرور.

ثم قم باختيار خدمات المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

وبعدها اضغط على كلمة «استمرار» الموجودة أسفل الخدمة.

ثم قم بتحديد نوع المخالفات، ما بين رخص المركبات أو رخص القيادة.

قم باختيار تبويب «مخالفات رخص المركبات».

سوف سيظهر لك تبويب جديد خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

وبعدها سيكون أمامك في تلك الحالة اختيارين هما الأول كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام»ز

ثم يتم الضغط على «إجمالي المخالفات».

بعد ذلك ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

بعد الانتهاء من معرفة قيمة مخالفات المرور،

سوف يكون أمام المستعلم عدة اختيارات:

مثل الدفع أون لاين عن طريق بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل أو الذهاب لأماكن وحدات المرور أو التظلم على إجمالي المخالفات لتخفيضها سواء إلكترونيًا أو في وحدات المرور.