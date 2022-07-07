طريقة الاستعلام عن معاملة في الإمارة الشرقية برقم الهوية، يبحث العديد من المواطنين طريقة سهلة وسريعة الاستعلام عن معاملة الإمارة الشرقية ، في منطقة السعودية، والتي تعتبر من أكبر المناطق في السعودية، % 26 من إجمالي مساحة السعودية، كما تعد الإمارة الشرقية هي الجهة المكلفة بتمثل خادم الحرمين في المنطقة الشرقية.

الاستعلام عن معاملة في الإمارة الشرقية

يمكن لكافة المواطنين في الإمارة الشرقية القيام بالاستعلام عن أي معاملة يريدها وفي الخطوات التالية بكل سرعة وبدون أي جهد :

قم بالدخول على الرابط الخاص بالامارة الشرقية من هنا

قم بتسجيل الدخول إليه ، وإذا لم يكن لديك حساب ، فقم بالتسجيل مرة أخرى.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن معاملة.

أدخل رقم معاملتك ورقم الرمز الذي سيظهر في رسالة SMS الخاصة بك.

الذي انت شخص حقيقي وليس روبوت يحاول دخول الموقع.

انقر فوق عرض الخيار.

اعثر بسهولة على بعض البيانات التي تبحث عنها.

يمكنك الحصول على جميع الإجراءات الممكنة في حالة عدم قدرتك على استخدام الكمبيوتر أو الإنترنت.

يمكن لأي شخص معرفة جميع الصفقات من خلال الهواتف الذكية.

استعلام عن معاملة في الإمارة الشرقية برقم الهوية

عليك الاستعلام عن أي معاملة يريدها المواطن في الإمارة الشرقية أن يتم تنفيذها بشكل الالكتروني عن طريق الهوية وذلك بإتباع الخطوات التالية.

أولا ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من هنا.

اضغط على أيقونة البيان.

قم بإدخال رقم معاملتك.

حدد السنة واكتب الرمز المرئي المرسل إلى هاتفك.

ثم اضغط فوق عرض الخيار.

رقم إمارة المنطقة الشرقية

قد تواجه بعض المواطنين بعض المشاكل في الموقع الخاص بإمارة المنطقة الشرقية للاستعلام عن الاستعلام عن معاملة ما كما ويمكن حالها من خلال التواصل على رقم إمارة المنطقة الشرقية والتي تمثل بتمثل خادم الحرمين في المنطقة الشرقية وذلك على الأرقام التالية:

الهاتف 966920020405 – 966138330000. البريد الإلكتروني [email protected] الفاكس 00966138331803.

تعد عملية الاستعلام عن معاملة في الإمارة الشرقية من أهم الخدمات التي يتوجد على الحكومة السعودية توفيرها لكافة المواطنين، لتوفير الوقت والجهد، ومن خلال مقالنا تعرفنا على طريقة الاستعلام عن معاملة طريقة الاستعلام عن معاملة في الإمارة الشرقية.