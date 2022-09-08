الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي والتسجيل في المساعدات المقطوعة 1444 ،تعتبر من أهم وأكثر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية في الأوقات الأخيرة ،والتي ساعدات فئات كثيرة من المجتمع بسد احتياجات الأسر محدودي الدخل وتقديم المساعدات المادية عند التقاعد أو لتحسين الظروف الاقتصادية للأسرة كما وتقدم خدمات التواصل مع المسؤولين للرد على الاستفسارات.

استشارة حول المبلغ المقطوع للضمان الاجتماعي

يمكنك الآن أن تقابلني أيها المواطن العزيز، أيها المواطن العزيز سداد قرض الضمان الاجتماعي باتباع هذه الخطوات البسيطة



تسجيل الدخول إلى الموقع وزارة العمل المملكة العربية السَعُودِيْة.

المملكة العربية السَعُودِيْة. انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

مساعد قطع الضغط.

سجل رقم هُويتك الوطنية.

سجل الرقم المرئي.

انقر فوق كلمة عرض.

يتم عرض لحظات بسيطة وجميع التفاصيل.

كيفِيْة التسجيل للحصول على مساعدة المحكَمْة

عزيزي المواطن يمكنك التقدم بطلب منحة مساعدة فِيْ قطع أو أيا كان ما تسميه محكَمْة الضمان الاجتماعي بعد خطوات قليلة كانت كالتالي:



يجب على مقدم الطلب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يضعط مساعدة فِيْ قطع. ستجد تسجيل دخول أمامك، فِيْ هذه الحالة، انقر فوق تسجيل جديد. تسجيل DNI والبيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد. تحقق من الكود المرئي، والذي ستجده مكونًا من عدة أرقام أو أحرف أو كليهما. قبول الشُروطْ والأحكام الجديدة. بعد بضع دقائق، سيتم إرسال رقم كود جديد. تضع الشفرة فِيْ المكان المخصص لها. بعد ذلك، قم بتسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (العنوان، الاسم، الوظيفة، الدخل الشهري، العنوان البريدي، عنوان السكن، العمر، المؤهل التعليمي، بالإضافة إلى رقم الحساب المصرفِيْ). بعد ملء جميع التفاصيل المطلوبة، تحتاج إلى النقر فوق أوافق ثم إرسال، وهنا رَابِطْ المستفِيْدون من الضمان الاجتماعي.

شروط صرف المساعدات للقطع

متضمن قطع شُروطْ المساعدة عدة عوامل مهمة، منها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا تمتلك سجلات تجارية أو أراض زراعية أو عقارات.

يجب ألا يتجاوز سن المتقدم للاستفادة من المساعدة القضائية 35 عامًا.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري لرب الأسرة 88.650 ريالاً سعودياً.

يجب ألا تتجاوز فترة المغادرة من الدولة 90 يومًا خلال 12 شهرًا.

يجب أن تكون جميع البيانات والمستندات صحيحة بنسبة 100٪.

المستفيدون من قطع المساعدات

صنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على مساعدات مالية مقطوعة على النحو التالي:

يتم إيداع محاكَمْ الأسر ذات الدخل المنخفض مرة واحدة فقط.

صرف مساعدات القطع للأرامل والأيتام.

متى يتم صرف المساعدة القضائية

ومن المتوقع صرف المساعدة لمحكَمْة 1444 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لم يتم تحديد يوم موحد لصرف المساعدات للمحكَمْة، وربما تكون غالبية التوقعات هِيْ أن المساعدة ستودع فِيْ غضون فترة زمنية قصيرة. أيام قليلة .1444 حسب ما قاله بعض المقربين من مسؤولي الضمان الاجتماعي الجدد، حيث لم يتم ذكر يوم محدد لصرف هذه المساعدات، وهُو المبلغ المقطوع الذي يتم دفعه مرة واحدة فِيْ السنة لمن تنطبق عليهم الشُروطْ والضوابط المقررة. من قبل وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي والتسجيل في المساعدات المقطوعة 1444 كذلك توفر وزارة المورارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخدمات الصحية للمواطن وامكانية حجز مواعيد بسهولة من البيت بالإضافة الى تحديث البيانات الخاصة بالمواطن.