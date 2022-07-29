الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة أو الجواز 1444،تعتبر من أبرز خدمات مكتب العمل، في السعودية، وهي خدمة إلكترونية تقدم الخدمات الكثيرة للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، وهي خدمة تابعة لوزارة العمل سابقًا أو وزارة الموارد البشرية في الوقت الحالي ، ويستهدف مكتب العمل السعودي، توفير خدمات إلكترونية كثيرة خاصة بالوافدين مثل؛ الاستفسار عن تغيب وافد برقم الإقامة.

الاستعلام عن موظف وافد

يمكن تطبيق الاستفسارات حول الموظف المنتهية ولايته بعدة طرق، بما في ذلك رقم الحدود أو رقم التعريف من أبشر أو رقم جواز السفر.

وهو ما يعني الحصول على التفاصيل الأساسية عن هذا الموظف، مثل المنظمة التي يعمل بها وإطارها بالإضافة إلى ما إذا كان في العمل وما إلى ذلك. ولجعلك تستفسر عن طريقة الهجرة.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

للاستعلام عن رقم الحدود مع جواز السفر أو رقم الهوية لمواطني دول الخليج يمكنك اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط أبشر من الرابط التالي اختر نوع الوثيقة (رقم جواز السفر أو رقم الهوية الوطنية الخليجية). أدخل رقم المستند المحدد في الحقل التالي. ثم حدد الدولة. ثم أدخل الرمز المرئي، ثم اضغط على الاستعلام. سيظهر لك رقم جواز السفر.

للضيوف، يمكنك القيام بما يلي

توجه إلى هذا الرابط (استعلام عن رقم الحدود).

ثم أدخل رقم التأشيرة وتاريخ إصدار التأشيرة والرمز المرئي.

ثم اضغط على كلمة “استفسار”.

سيظهر لك رقم الحد الخاص بك.

الاستعلام عن موظف وافد بمكتب العمل 1444

للاستعلام عن موظف وافد بمكتب العمل 1444 يجب اتباع الآتي

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك تظهر أمامك عدة خيارات يمكنك من خلالها اختيار الخدمات الإلكترونية. يلي ذلك اختيار الخدمات الإعلامية. تظهر عدة أيقونات أمامك للضغط على استعلام للوصول. ثم يسألك الموقع عن رقم الإقامة ورقم الهوية للوافد. ثم سيظهر لك الموقع رمز التحقق للتأكد من أنك لست روبوتًا، يجب عليك إدخاله بدقة. ثم انقر فوق بحث.

استعلام عن وافد برقم اقامة

كما تتم الاستفسارات حول الأجنبي برقم الإقامة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل أو من خلال أبشر من قسم استعلام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل. يمكنك تضمين رقم إقامة الموظف والعثور عليه من التفاصيل.

كما يمكنك الدخول إلى قسم الاستفسارات الإلكترونية من حساب أبشر الخاص بك، ثم الجوازات، ثم الاستعلام عن الوافد وإدخال رقم إقامة الوافد هناك والحصول على التفاصيل.

الاستعلام عن وافد برقم جواز سفر

يمكنك الاستعلام عن رقم جواز السفر من موقع وزارة العمل باتباع الخطوات التالية

مجال الخدمات الالكترونية حيث يوجد استفسار عن الوافد الجديد. رقم جواز سفر واضح ورمز مرئي. بعد ذلك سوف تتلقى البيانات التي تريدها.

الاستعلام عن وافد برقم الهوية

يمكن إجراء هذا النوع من الاستفسار عبر أبشر، من خلال

استعلام إلكتروني باستخدام رقم الهوية. ثم جوازات السفر. ثم يمكن انتخاب خدمة استفسار شخص غريب. بعد ذلك يجب إدخال رقم هوية الوافد، وستصلك معلومات وتفاصيل بيانات الوافد.

استعلام عن موظف وافد وزارة العمل السعودية

ترغب وزارة العمل السعودية في تقديم كافة الخدمات للوافدين والمقيمين لديها، لذلك عملت على تحديث منصتها الإلكترونية، لتكون أداة مفيدة أكثر، تقدم من خلالها العديد من الخدمات، بما في ذلك الاستعلام عن عامل وافد، وكذلك كخدمة نقل كفالة الوافد والتعرف على الوافدين الهاربين.

استفسارات عن الغائب

هناك امكانية توفرها وزارة الداخلية السعودية وهي طريقة بسيطة تمكن الكفيل من الاستعلام عن غياب الوافد برقم الاقامة وهو من خلال بوابة ابشر ويتم ذلك من خلال عدة خطوات منها

بالبحث في الاستفسارات الإلكترونية عن “استفسار عن وافد”. ثم رقم جواز السفر أو رقم إقامة الوافد المراد الاستعلام عنه. بعد الضغط على “بحث” ستظهر بيانات مفصلة عن المقيم، وفي حال تغيب الوافد عن العمل ستجد أنه مسجل بجانب اسمه.

الاستعلام عن طلب تحويل كفالة وافد عن طريق مكتب العمل

يمكن تحويل كفالة الوافد إلكترونياً دون الذهاب إلى مكتب العمل وذلك باتباع بعض الخطوات

انتقل إلى رابط موقع وزارة العمل. قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور للمفوض أو مدير حساب المؤسسة، سواء كانت منشأة أو شركة، وإدخال رمز التحقق، والضغط على كلمة “تسجيل”. يتم إرسال رمز الحماية إلى رقم الهاتف المحمول المدرج في منصة أبشر، بعد إضافة الرمز، انقر فوق تسجيل الدخول. من الواجهة الرئيسية، انقر فوق استعراض الخدمات. ابحث عن نسخ خدمة العامل، واضغط عليها، وادخل رقم اقامة العامل الكامل، واضغط “بحث”. تحقق من اسم العامل واسم المنظمة التي تم إرسالها إليها، ثم انقر فوق كلمة موافق أضف رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المسجل في نظام أبشر، ثم انقر فوق إرسال.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

باستخدام هذا الاستعلام والرقم الحدودي، يمكنك تحديد الاستفسارات من الصفحة الرئيسية للموقع، حيث يمكنك التحقق من الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل.

ثم الحصول على معلومات عن الوافد الجديد، وإدخال رقم حد الوافد.

وبعد ذلك ستظهر البيانات عندما تريد الحصول على معلومات عنها، بالإضافة إلى معلومات حول التأمين وبصمات المهاجرين.

الاستعلام عن نطاق المغتربين

أما بالنسبة لمن يستفسر عن كيفية الحصول على معلومات حول اسم مجال مغترب، فإن أيًا من طرق الاستعلام المذكورة أعلاه ستظهر لك تفاصيل الوافد، بما في ذلك اسم المجال، بما في ذلك الاستعلام عن رقم الإقامة أو جواز السفر أو رقم الحدود.

الاستعلام عن إقامة الوافدين

وإذا كنت ترغب في الاستفسار عن إقامة وصلاحية مواطن أجنبي، يمكنك القيام بذلك من خلال أي من طرق الاستعلام المذكورة أعلاه، بحيث يتم توضيح التفاصيل الصحيحة لمكان إقامة العامل ونطاقه وحالته.

استعلام عن تأمين الوافدين

يمكنك القيام بذلك عن طريق

انتقل إلى موقع التأمين الصحي، قسم الخدمات الإلكترونية. ثم اختر خدمة الاستعلام عن بيانات التأمين. بعد ذلك، سيتم توضيح بيانات التأمين عند انضمامك إلى محل إقامة الوافد.

الاستعلام عن تحويل وافد

تتم الإنجازات من خلال النظر في نقل الموظف الوافد أو نقل الكفالة من قبل وزارة العمل، في حالة أن يكون الموظف مسجلاً في هيئة أو مؤسسة، وبالتالي فإن وزارة العمل هي المسؤولة عن تسليم هذا النوع. والرعاية.

في حال كانت الكفالة تابعة، يتم إكمالها من خلال جوازات السفر، على سبيل المثال

مديريات الجوازات الزوجية مطلوبة لهذا الإجراء.

لاستفسار عن خدمات مكتب العمل، كونها هي أحد الخدمات الإلكترونية المتوفرة لمجموعة كبيرة من المقيمين، والمواطنين في المملكة العربية السعودية المتوفرة من قبل وزارة المواد البشرية، و وزارة التنمية الاجتماعية، والتي بدورها تساعد على توفير الوقت والتعب على المواطنين بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل .