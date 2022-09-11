الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة برقم الاقامة 1444 ، عملت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات الالكترونية والتي تمكن الكثير من المواطنين من الاستعلام عبرها من حيث توفير الوقت والجهد ، ومن تلك الخدمات الالكترونية وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها بسهولة ، ومنها إمكانية الاستعلام عن الموظف الوافد، والتعرف على صلاحية الإقامة برقم الإقامة، تابعوا معنا .

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

تُعرف وزارة العمل في المملكة العربية السعودية باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت. الاستعلام عن موظف برقم الإقامة أو جواز السفر.

استعلام عن الخدمات الإلكترونية لموظف وافد

تُعرف خدمة الاستعلام عن موظف وافد في المملكة العربية السعودية بأنها إحدى الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن غياب أو هروب الوافد، وغيرها من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية.

استعلام عن موظف وافد لديه تصريح إقامة رقم 1444

يمكن الاستعلام عن موظف وافد ومعرفة صلاحية الإقامة من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة خدمات مكتب العمل “”.

انقر فوق علامة التبويب “خدمات الاستفسارات”.

اضغط على الأيقونة لبدء خدمة الاستفسار عن موظف وافد.

أضف رقم الإقامة في الحقل المخصص.

رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة البحث.

سيتم عرض جميع معلومات العامل بالتفصيل.

استعلام عن موظف وافد لديه تصريح إقامة بجواز سفر رقم 1444

يمكن الاستفسار عن الموظف الوافد الحاصل على تصريح إقامة عن طريق رقم جواز السفر، ويتم ذلك على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات مكتب العمل “”.

تحديد الخدمة للاستعلام عن الموظف الوافد.

اكتب رقم جواز السفر.

تحديد الجنسية.

حدد رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة البحث.

عرض معلومات الموظف.

كيفية الاستعلام عن تقرير هروب

فيما يلي نستعرض كيفية الاستعلام عن تقرير هروب، ويتم ذلك على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى نظام الاستعلام عن القادمين “”.

أدخل رقم جواز السفر في الخانة المخصصة له.

حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة.

حدد رمز التحقق.

انقر فوق خيار البحث.

استفسر عن صلاحية الإقامة

يتم الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية “”.

اختيار منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

تحديد الخدمة للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

اكتب رقم الإقامة في المكان المخصص.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق خيار العرض.

إظهار كافة بيانات صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن تحويل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن تحويل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، ويتم ذلك على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى نظام الاستعلام مباشرة “”.

انقر فوق خيار نوع الخدمة.

الضغط على الاستعلام الخاص بتحويل خدمة العمالة الوافدة.

ضع علامة بجانب الاستعلام برقم الإقامة.

اكتب رقم الإقامة.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق خيار الرمز لمعرفة حالة طلب نقل الرعاية.

شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

يحق للوافد نقل إقامته دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، ويتم ذلك في الحالات الآتية

في حال انتهاء رخصة العامل وإقامته.

في حال التحقق من عدم دفع العامل للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

في حال التحقق من وجود شكوى كيدية ضد العامل.

شروط نقل الكفالة بموافقة الكفيل

نستعرض من خلال ما يلي شروط نقل الضمان بموافقة الكفيل

يجب ألا يكون هناك إشعار على المنشأة.

يجب ألا تحتوي المنشأة على أي عمال لديهم تصريح عمل أو تصريح إقامة منتهي الصلاحية.

ألا يكون الوافد من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها ضمن أنظمة وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون لدى المنشأة أموال كافية لتحويل الوافد إليها دون مغادرة منطقتها الخضراء.

أن يكون الرقم مصدقا من وزارة الصناعة.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل 1444

يقدم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن استخدامها إلكترونيًا سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية. يمكن التعرف على خدمات مكتب العمل من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية “”.

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

انقر فوق خيار خدمات الاستعلام.

توجه إلى الخدمة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختر الخدمة المطلوبة.

حدد الاستعلام برقم الإقامة.

اكتب رقم الإقامة.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار البحث لرؤية نتيجة الاستعلام.

كيفية التواصل مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية

يمكنك التواصل مع وزارة العمل السعودية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للاستفسار أو الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول خدمات الوزارة المختلفة، ويتم ذلك من خلال القنوات التالية

الرقم الموحد تواصل مع وزارة العمل على الرقم التالي 19911

حساب تويتر يمكنكم التواصل مع وزارة العمل من خلال الحساب الرسمي على تويتر “”.

رابط للاستعلام عن عامل وافد بتصريح إقامة mol.gov.sa

يمكن الاستعلام عن الموظف الوافد الحاصل على تصريح إقامة من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتقدم للخدمة بكل سهولة عبر الرابط التالي.

الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة برقم الاقامة 1444 ، تعتبر امكانية الاستعلام عن موظف وافد الى المملكة من الخدمات التي عملت على منحها وزارة التنمية والموارد البشرية داخل المملكة بهدف توفير الوقت والجهد ، كما اوضحنا خطوات الاستعلام عن تحويل كفالة عامل وافد برقم الإقامة ، وشروط تحويل كفالة موظف وافد .