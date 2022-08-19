الاستعلام عن موعد التطعيم الكويت 2022 ، قد ذاع انتشار في الاوقات الأخيرة خبر يتعلق بالموعد الخاص بعملية التطعيم ، مما دفع البعض من الأفراد بالبحث عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بحثاً للتعرف على الموعد والذهاب الى المراكز الصحية من أجل الحصول على التطعيم في الوقت المناسب ، ويعد هو أحد الشروط المهمة لوزارة الصحة الكويتية لإعطاء التطعيمات ، ويساعدنا في معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتسجيل لأخذ التطعيمات، تابعوا معنا .

موقع تسجيل لقاح كورونا في الكويت

انطلقت منصة تسجيل لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة الكويتية لإدارة عملية توفير اللقاحات وتوزيعها بناء على الأولويات والضوابط التي تضعها الوزارة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين التسجيل على هذا. منصة على حد سواء. قم بزيارة السرير والتسجيل لتلقي التطعيم في المنزل أيضًا من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت.

استفسر عن موعد التطعيم بالكويت 2022

يمكننا الاستفسار عن موعد التطعيم في دولة الكويت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى تطبيق الرسائل على الهاتف المحمول.

خطابات افتتاح وزارة الصحة الكويتية.

انقر على رابط تفاصيل جدول التطعيم.

اتبع التعليمات لعرض الموعد.

حجز موعد لتلقي لقاح كورونا في الكويت

حرصت وزارة الصحة بدولة الكويت على تقديم خدمة مواعيد لقاح كورونا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وإليكم بعض أبرز التفاصيل المتعلقة بالحجز أو تعديل المواعيد.

خطوات التسجيل للتلقيح في الكويت

يمكننا التسجيل لتلقي لقاح كورونا في دولة الكويت على النحو التالي

قم بزيارة نظام تسجيل لقاح كورونا “”.

أدخل الرقم المدني ثم اكتب الرقم التسلسلي.

اختياريا اسم الشارع ورقم المنزل.

أدخل رقم الهاتف وقم بتأكيده، ثم اختر المهنة.

حدد مستواك التعليمي من القائمة المنسدلة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم املأ السجل الطبي.

حدد الخيارات الصحيحة من فئات الاستبعاد عند وجودها.

وافق على الإقرار بعد التحقق من جميع التفاصيل.

اضغط على زر إرسال وانتظر إشعار الموعد.

تسجيل تطعيم ضد كورونا في الكويت لطريح الفراش

يسجل طريح الفراش لقاح كورونا في الكويت باتباع الخطوات التالية

الانتقال إلى نظام تسجيل لقاح كورونا “”.

اكتب رقم الهوية المدنية، ثم أدخل الرقم التسلسلي.

أدخل التفاصيل الدقيقة لمكان الإقامة.

أدخل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

املأ التاريخ الطبي وفئات الاستبعاد.

أدخل بيانات مقدم الطلب الإلكترونية.

ارفع الملحقات الخاصة بالحالة طريح الفراش.

وافق على التعهد، ثم انقر فوق إرسال.

تعديل طلب موعد التسجيل للتحصين في الكويت

يمكننا تعديل طلب موعد تسجيل لقاح كورونا في الكويت على النحو التالي

انتقل إلى خدمات الصحة الإلكترونية “”.

انقر فوق التسجيل المسبق للحصول على لقاح COVID-19.

انقر على أيقونة التحرير الحمراء.

أدخل الرقم المدني والرقم التسلسلي.

أدخل جميع التفاصيل الجديدة واملأ الطلب.

وافق على التعهد، ثم اضغط على إرسال.

فحص لقاح كورونا في الكويت

يتم فرز طلبات الحصول على لقاح كورونا في دولة الكويت على أساس أعمار المتقدمين بالإضافة إلى طبيعة عملهم. حيث أفادت وزارة الصحة الكويتية أن أولوية التطعيم هي للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس من الأطباء وغيرهم، وكذلك كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين و 65 عامًا والأفراد المصابين بأمراض تزيد من مخاطرهم. للإصابة بالفيروس.

شروط أخذ لقاح كورونا في الكويت

يجب استيفاء الشروط التالية لتلقي لقاح كورونا في دولة الكويت

تقديم طلب إلكتروني لتلقي التطعيم.

التوجه للحصول على التطعيم في الوقت الذي تحدده الوزارة.

ألا يكون المتقدم من الفئات المستبعدة.

الفئات المستثناة من أخذ لقاح فيروس كورونا في الكويت

يشمل لقاح كورونا في دولة الكويت ما يلي

النساء الحوامل.

الأشخاص المصابون بأمراض شديدة أو شديدة الحساسية.

الأفراد المصابون بالأمراض المعدية.

رابط لحجز موعد لقاح كورونا كوفيد 19 بالكويت

يمكننا التوجه إلى نظام حجز مواعيد لقاح كورونا بدولة الكويت “مباشرة” لملء البيانات، ثم تقديم الطلب إلى وزارة الصحة لدراسته، ثم تحديد الموعد حسب الأولويات المعلنة.

الاستعلام عن موعد التطعيم الكويت 2022 ، لقد اهتمت جميع الدول حول العالم بتوصيل التطعيم الى جميع المواطنين وساكينها لتجنب التعرض الى الاصابات بالفايروس بشكل كبير ، وتعد دولة الكويت احدى الدول الذي يعد التطعيم بها من الأمور المهمة في حياتهم ، لتحقيق الأمان الصحي بين مواطنيها .