الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل الرابط للاستعلام عن موعد الفحص الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا للدفعة الأخيرة من ذوي الإعاقة الذين فتحوا باب التقديم لعام 2022.

كشفت وزارة التضامن أنها أجرت فحصا طبيا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال فحص وظيفي للوقوف على حالة مقدم الطلب وما إذا كان يستحق الحصول على بطاقة له أم لا ، مع إعلان النتائج إلكترونيا للمستحقين. للحصول على البطاقة.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة لبطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، بعد أن ضمت المرحلتان الأوليان 3 ملايين مواطن.

وأوضح القباج أن الخدمات التي تقدمها البطاقة هي تسهيلات في مجال الرعاية الصحية ، والوصول إلى التعليم الشامل ، ومرافق النقل والمواصلات ، والإسكان ، والحق في ممارسة الرياضة.

الاستفسار عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بعد أن تبدأ دورة الانضمام إلى النظام ، قم بتسجيل سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية وتعتمد عليها لقبول طلبك أو رفضه ، مع التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل صحيح.

بعد ملء بياناتك الشخصية ، يجب عليك ملء نموذج البيانات الأساسية ، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة والتأكد من الإجابة بأقصى درجات الدقة.

بعد التسجيل ، سترى رقم الطلب الخاص بك. إحتفظ به. هذا لا يعني أنك قمت بالتسجيل ، وأن طلبك قد تم قبوله. هذه هي الخطوة الأولى لدراسة حالتك وتتطلب إكمال باقي الخطوات.

الاستفسار عن الطلب من خلال ايقونة الاستفسار عن الطلب في البوابة وفي حال قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة ثم التوجه الى مكتب اعادة التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد مع جميع الاوراق والوثائق. مرفقات لتسجيل بيانات تقييم وظيفتك.

رابط بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن حجز موعد الكشف الطبي للحصول على البطاقة من خلال الرابط الرسمي لوزارة الخارجية هنا.

يطلب منك الموقع إدخال الرقم الوطني ، وإذا تمت الموافقة على الطلب ، فسيتم إخطارك بالتاريخ الذي يجب عليك فيه الذهاب إلى مكتب إعادة التأهيل وانتظار الوظيفة النهائية.

وبناءً على الخطوات والبيانات التي تم استكمالها ، سيتم تحديد درجة الإعاقة ونوعها وما إذا كان يحق لك الحصول على بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.