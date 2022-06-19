الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه

موعد صرف راتب التقاعد. تسعى الحكومة والجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة المتقاعدين. لذلك تم تحديد مبلغ معين من المال يتم صرفه كل شهر كمرتب للمتقاعدين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم ، خاصة بعد توقفهم عن العمل ، وتحدد هيئة المعاشات موعدًا محددًا لصرف هذه الرواتب شهريًا عبر موقعها الإلكتروني. على شبكة الانترنت.

خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي

بالإمكان الاستعلام عن قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين إلكترونياً ، وذلك لجهود الجهات المسؤولة لتوفير جهد المواطنين للذهاب إلى الدوائر الحكومية والاستفسار ، حيث يتم ذلك الآن من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعاشات. وباتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المواطن الذي يرغب في الاستفسار أن يفتح موقع الهيئة السعودية للتقاعد.

يقوم المواطن بإدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول مثل كلمة المرور ، ثم يقوم الموقع بعرض قائمة الخدمات المتاحة له. يختار المواطن خاصية الخدمات الالكترونية ثم يضغط على كلمة تعريف الراتب.

سيعرض الموقع مجموعة من البيانات المطلوبة للمستخدم والتي يجب إدخالها بشكل صحيح ، ثم يتم التحقق من البيانات المحفوظة على الموقع الخاص بالمتقاعد ، وبعد التحقق يتم الضغط على كلمة موافق.

سيتم عرض صفحة معلومات الراتب للمستخدم وكيفية الحصول عليها.

موعد صرف التقاعد

ومعلوم أن هناك موعدا محددا لصرف رواتب التقاعد للمواطنين كل شهر. هذا التاريخ تحدده الهيئة العامة للمعاشات السعودية ، والتي تشاركها على موقعها الإلكتروني.

وآخر ما تم الإعلان عنه مؤخرًا عن موعد صرف الرواتب من قبل هيئة المعاشات هو الخامس والعشرون من كل شهر هجري ، فمنذ بداية هذا اليوم من كل شهر هجري يبدأ المتقاعدون بالتوجه إلى البنوك وهيئة البريد. ليحصلوا على رواتبهم.

أيضًا ، في أيام العطل الرسمية مثل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ، يتم صرف هذه المبالغ من بداية الأسبوع الذي يلي العطلة.