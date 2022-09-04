الاستعلام عن موعد متداولي الأغذية الكويت اون لاين moh.gov.kw ، أثار الاهتمام من قبل العديد من المواطنين داخل الكويت حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من الاستعلام عن موعد لمتداولي الأغذيو داخل دولبة الكويت اون لاين ، حيث يتبع مركز تجار الاغذية وزارة الصحة الكويتية في الكويت حيث عملت وزارة الصحة على تمكين عملية تقديم الخدمات بشكل الكترونيةعبر موقعها الرسمي ومنها خدمات حجز المواعيد في مختلف المجالات الصحية ، تابعوا معنا .

خدمة مواعيد مناولي الطعام

خدمة “حجز موعد تجار الأغذية” هي ؛ من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة الكويتية من بين عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الأخرى بهدف التسهيل على الأفراد من تجار المواد الغذائية وبعض الفئات الأخرى حجز موعد إلكترونيًا، وذلك باستخدام نظام الحجز المسبق الإلكتروني عبر الإنترنت، من خلال استلام رمز الاستجابة السريعة QR لاستقبال ين من خلال المركز الذي يعمل في الورديات الصباحية والمسائية، حيث يتم منح المستفيدين بطاقة اللياقة الصحية بعد التأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية المعدية.

كيفية حجز موعد لتجار اغذية في الكويت 2022

يتم إتباع التعليمات التالية لحجز موعد لمتداولي الطعام بالكويت لعام 2022 م

انتقل إلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة الكويتية ”“.

انقر على خدمة “حجز موعد لقطارة طعام”.

سيتم نقلك إلى صفحة الحجز.

اكتب جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها النظام.

تحديد التاريخ والوقت المناسبين للحجز.

أكمل الخطوات لإكمال عملية الحجز.

سيتم الحصول على الرمز الشريطي للحجز.

يجب الاحتفاظ بنسخة من الباركود وإظهارها للموظف المسؤول.

الاستعلام عن تعيين متداولي طعام

في الواقع، لم توفر وزارة الصحة إمكانية الاستعلام عن تعيين متداولين أغذية، ولكن يمكن للمستفيدين الاستفسار عن المواعيد الصحية في دولة الكويت من خلال نظام الاستعلام واتباع الخطوات التالية

دخول نظام الاستعلام.

أدخل الرقم المدني.

اكتب الرقم التسلسلي.

انقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر تفاصيل الموعد.

ما هي امتحانات مركز تجار الاغذيه الكويتيه

تشمل فحوصات مركز تجار المواد الغذائية بدولة الكويت للعام 2022 م بعض الفحوصات التي من خلالها يتم التأكد من خلو المستفيد من الأمراض الوبائية، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفحوصات ستظهر بعد (5). ) أيام من تاريخ هذه الامتحانات وتشمل الآتي

يتم عمل تصوير شعاعي للصدر للتأكد من خلو من مرض السل.

قم بتحليل الدم للتأكد من خلو من الأمراض التالية مرض نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد B و C.



رابط لحجز موعد لتجار المواد الغذائية eservices.moh.gov.kw

يمكن لجميع الأفراد المستفيدين من خدمة حجز موعد للأفراد المتعاملين مع الطعام حجز موعد من خلال رابط الخدمات الإلكترونية المقدم من وزارة الصحة بدولة الكويت “”، واتباع خطوات الحجز المشار إليها سابقًا لإكمال عملية الحجز بنجاح. كما يمكنك الاستعلام عن المواعيد المسجلة في وزارة الصحة من خلال نظام الاستعلام الذي يمكنك الوصول إليه “”.

الاستعلام عن موعد متداولي الأغذية الكويت اون لاين moh.gov.kw ، عملت وزارة الصحة على اتاحة رابط الكترونية للعمل على الاستعلام عن الموعد الخاص بمتداولي الأغذية في الكويت ، وياتي ذلك لهدف التسهيل ولتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتعرفنا على ما هي امتحانات مركز تجار الاغذيه الكويتيه .