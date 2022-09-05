الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت ، قد تسائل العديد من الأشخاص داخل دولة الكويت حول معرفة المرقف الخاص بالبطاقة المدنية ، والتي يتم اصدارها من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية لجميع المستخدمين مما يؤدي الى التسهيل عليهم ويوفر الوقت والجهد، وتعد من أهم هذه الخدمات إمكانية الاستفسار عن موقف البطاقة المدنية مع الرقم المدني ، تابعوا معنا .

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين والمقيمين في الكويت على حد سواء للاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث يمكن طلب تجديد البطاقة المدنية، وغيرها من الخدمات كالتجديد. الطلبات، وتقديم خدمة توصيل البطاقة، وغيرها من الخدمات. خدمات أخرى توفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين في الكويت.

خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية

قدمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن استخدامها بكل سهولة ويسر. ومن أهم هذه الخدمات ما يلي

إمكانية الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية.

تحديد البطاقة المدنية.

معرفة العنوان الشخصي لحامل البطاقة.

استفسر عن مدة صلاحية البطاقة.

امكانية تغيير المعلومات الموجودة على البطاقة المدنية.

الاستعلام عن الرقم المدني الكويتي.

الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية مع الرقم المدني الكويت

أتاحت بوابة الكويت الإلكترونية الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى بوابة الكويت ““.

توجه إلى خيار المزيد من علامة التبويب “العائلة والأفراد”.

الضغط للاستعلام عن موقف البطاقة المدنية.

اكتب الرقم المدني في الفراغ المخصص له.

انقر فوق الاستعلام باللون البني.

انتظر حتى يعرض الموقع حالة البطاقة.

الاستفسار عن موقف البطاقة المدنية من الرقم المدني هيئة المعلومات المدنية الكويتية

يمكنك الاستفسار عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصلحة المعلومات المدنية في الكويت، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية “”.

انتقل إلى خيار خدمات موقع الهيئة من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق خيار حالة البطاقة من الخدمات المتاحة.

أدخل الرقم المدني في الحقل المحدد.

انقر فوق الاستعلام للتحقق من حالة البطاقة.

الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني مع رقم الإيصال الكويت

من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة المعلومات المدنية بدولة الكويت، يمكن الاستفسار عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية “”.

تأكد من تحديد خدمة حالة البطاقة.

أدخل رقم الإيصال في الحقل الفارغ.

انقر فوق خيار الاستعلام بعد كتابة الرقم.

انتظر حتى يعرض الموقع حالة البطاقة.

استفسر عن صلاحية البطاقة المدنية في الكويت

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفسار عن صلاحية البطاقة المدنية في الكويت، وأهمها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة المعلومات المدنية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية “”.

انقر فوق خيار خدمات البطاقة من أعلى الواجهة.

انقر فوق صلاحية البطاقة من قائمة الخدمات الحالية.

اكتب الرقم التسلسلي للبطاقة المدنية.

انقر فوق خيار الاستعلام ثم اطلع على تفاصيل الصلاحية.

الاستعلام عن تكاليف البطاقة المدنية بالرقم المدني

يمكن معرفة تكاليف البطاقة المدنية عن طريق الرقم المدني، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة المعلومات المدنية بدولة الكويت

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية “”.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

حدد خيار خدمة دفع الرسوم من علامة التبويب الخدمات العامة.

اضغط على الرقم المدني في الحقل المخصص له.

اضغط على الاستعلام لمعرفة الرسوم المستحقة.

تعرف على التعليمات التي تظهر على الشاشة بشأن السداد.

كيفية حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويتية

للاستعلام عن البطاقة المدنية الكويتية، يجب عليك أولاً حجز موعد ويتم ذلك على النحو التالي

التوجه إلى منصة المواعيد “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع أو إنشاء حساب جديد.

انقر فوق الخيار للبحث عن خدمة من القائمة اليمنى.

تحديد تصنيف الخدمات.

اختر الدائرة ثم اختر خدمة إيصالات البطاقة المدنية.

حدد التاريخ ثم انقر فوق أحد الأوقات المتاحة.

اتبع التعليمات حتى يتم تأكيد موعدك.

رابط للاستعلام عن موقف خدمات الهوية المدنية. paci.gov.kw

عملت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت على تقديم خدمات إلكترونية متميزة، من أهم هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية، والتعرف على جاهزية البطاقة، ويتم ذلك عن طريق كتابة الرقم التعريفي للبطاقة. الرقم المدني على الموقع الخاص. سهولة من خلال الموقع التالي “”.

الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت ، عملت الحكومة داخل دولة الكويت على تقديم العديد من الخدمات الالكترونبة للمواطنين ويأتي ذلك ضمن الخطط الخاص بالتطور المستمر للحياة من حيث الجانب التكنلوجي ، وأوضحنا خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية .