الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت ، الاستعلام عن موقف البطاقه المدنيه، اتاحت وزاره الكويت البوابه الالكترونيه الرسميه لدوله الكويت التي تحتوي على العديد من القطاعات التي تساعد المواطنين الكويتيين على تحدي الصعوبات والبحث عن الوظائف، والمعلومات الاخرى في الاضافه الى العديد من الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات تتم الاستعلام عن هذه الخدمه عن طريق رقم الاستعلام الصوتي على هاتف رقم 1889988.

خدمات البوابة الالكترونية لدولة الكويت

تقدم البوابة الإلكترونية الرسميه للافراد الكويتيين العديد من الخدمات المهمه، والتي من خلالها تتيح خدمات للمواطنين والمقيمين من خدمات الأسرة والافراد والهجره والسفر، وخدمات التوظيف وخدمات معلوماتيه وخدمات الصحه وخدمات السيارات والنقل وخدمات السكن، والعديد من الخدمات الإسلامية هذا كله توفره البوابه الالكترونيه الرسميه لدوله الكويت وذلك للافراد المقيمين في دوله الكويت.

وظائف البوابة الالكترونية الكويتية

وعن بعض الاعمال تقدم بوابه البوابة الإلكترونية الرسمية لدوله الكويت العديد من الخدمات منها حقائق والاحصائيات، والنشاط التجاري والموارد البشرية والتشريعات والقوانين وتسويق الاعمال واداره المباني والرخص والتصاريح والخدمات الماليه بالاضافه الى العديد من الخدمات المدرجه تحت عنوان من هذه العناوين، وتقدم ايضا للزائرين الى دوله الكويت العديد من الخدمات منها خدمات السياحه في دوله الكويت وخدمات العمل في دوله الكويت.

الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية

وعليه الاستعلام عن البطاقة المدنية، تتيح هذه الخدمة الهيئه العامه للمعلومات المدنية عبر بوابه الكويت، وذلك للاشخاص المواطنين والمقيمين والافراد للاستعلام عن البطاقه يتم ادخال عنوان ورقم البطاقه عبر الصندوق المعلن ثم يتم الضغط على كلمه الاستعلام يتم بعد ذلك ادراج كافه المعلومات عن موقف البطاقه المدنية.

هذا وتقدم البوابة الإلكترونية الرسمية لدوله الكويت العديد معلومات عن دوله الكويت ونظام الحكم في دوله الكويت واللغه الرسمية والبلد الرسمي وديانه دوله الكويت والثقافات العامه لدوله الكويت، وتقدم ايضا تلميحات عن الاحصائيات للسنوات الفائته منذ سنه 2012 الى سنه 2015 ، اما بخصوص الزائرين الى دوله الكويت للقيام بالاعمال زيارات حكوميه وزيارات تجاريه والعديد من الأمور المتعلقة بالسياحة من الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحيه والسيارات الاجرة والكثير من الخدمات.