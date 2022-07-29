الاستعلام عن مَوعِد الأحوال المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

استفسارات حول تاريخ الحالة المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لك بالتفصيل حول كيفِيْة الاطلاع على تاريخ الحالة المدنية.

استشارة حول مَوعِد الأحوال المدنية

يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة الاستعلام عن الحالة المدنية باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع أبهر.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك ادخل من الخدمات فِيْ خيار الحالة الاجتماعية.

اكتب رقم التعريف الوطني الخاص بك.

أدخل تاريخ ميلادك.

تحقق من البيانات.

ثم اضغط على Go to “خدمة المواعدة”.

أخيرًا، ستظهر صفحة المواعيد التي تم حجزها وجميع التفاصيل المتعلقة بالمواعيد التي يمكنك تعديلها أو إلغاؤها.

خطوات حجز مَوعِد

الدخول فِيْ منصة أبشر الإلكترونية.

اختر “أفراد أبشر”.

ثم اختر كلمة مرور جديدة للمستخدم إذا لم تكن مسجلاً.

أدخل رقم هُويتك وبياناتك الشخصية.

ثم انقر فوق إرسال.

بعد ذلك، اختر خدمة المواعدة.

ثم حدد حجزًا فِيْ وقت يناسبك.

انقر على أيقونة “تأكيد المَوعِد”.

أخيرًا، انقر فوق خيار “طباعة” للحصول على تذكرة حجز المَوعِد.

إلغاء مَوعِد مع الحالة الاجتماعية

قد لا يتمكن بعض الأشخاص الذين لديهم حالة طارئة تحدث لهم من حضور المَوعِد الذي رتبوه من خلال مؤسسة الأحوال المدنية، وبالتالي يتعين عليهم إلغاء هذا المَوعِد وسنشرح خطوات إلغاء المَوعِد . تحديد الحالة الاجتماعية على النحو التالي