الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022 بالطريقة السريعة ،ينتظر العديد من الطلبة وأولياء الأمور إعلان النتائج الخاصة بالصف الثالث والتي تأخرت عن موعدها الحقيقي والمعلن عنه من قبل الوزارة ،كما أعلن مؤخراً بعض المسؤولين في الوزارة عن نسب النجاح لهذا العام بالإضافة الى ألية الحصول على النتيجة والإطلاع على كشف الدرجات الخاص بالطالب.

تحقق من نتائج المعدل الثالث، العراق، الجولة الثانية 2022، بسرعة

يمكن الحصول على النتيجة والاستشارة إليها بسهُولة من خلال موقع نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الكشف عن الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة منذ فترة وجيزة، وة الأخيرة جارية قبل الإعلان الرسمي للنتيجة فِيْ جميع المناطق التعليمية فِيْ جميع محافظات العراق، حيث تم الاعلان عن نتيجة المعدل الثالث للعراق 2022 والجولة الثانية لثلاث محافظات عراقية حتى الان هِيْ الكرخ 1 والرصافة والكرخ 3 وباقي المحافظات العراقية آخذة فِيْ الارتفاع لذلك نوضح وضع المحافظات العراقية الان، كَمْا فِيْ الجدول التالي.

محافظة الحالة كرج 3 تم تحميل النتيجة. كرج 1 تم تحميل النتيجة. الرصافة 2 تقريبيا الرصافة 1 تم تحميل النتيجة.

محافظة الحالة البصرة تقريبيا دهُوك تقريبيا أربيل تقريبيا السليمانية تقريبيا

بابل تقريبيا كان ذلك تقريبيا صلاح الدين تقريبيا القادسية تقريبيا ذي قار تقريبيا

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​الدور الثاني العراق 2022 م

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفِيْر رَابِطْ رسمي لتسجيل الدخول لعرض النتيجة للفصل الدراسي. المعدل الثالث الجولة الثانية 2022، للتشاور من خلالها والحصول على النتيجة، وحفاظا على الجميع لتفادي الزحام والزحام، حيث يتم الحصول على النتيجة بالوسائل الإلكترونية بدخول رَابِطْ نتيجة الشوط الثالث للعراق

كيفية التشاور حول استخراج نتيجة الدرجة الثالثة المتوسطة، العراق، الجولة الثانية 2022 م

يتم الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع النتائج أو ادخل الوزارة وزارة التربية العراقية.

القيام باستعلام منطقة محددة لـ النتيجة الثالثة متوسط..

اختر الجولة الثانية.

نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل كتابة الاسم الكامل للطالب ونتأكد من صحة البيانات.

سجل رقم المقعد.

ثم يتم اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها الطالب.

اضغط على كلمة الاستعلام لرؤية النتيجة.

سيتم الحصول على النتيجة مع جميع الدرجات لجميع المواد والنتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل طالب.

طالما يتم ضمان إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وستحصل على النتيجة إلكترونيًا بسرعة وسهُولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022 بالطريقة السريعة كذلك قدمت وزارة التربية العراقية خلال هذا العام عدد من البرامج والمنصات التعليمية المختلفة والتي تسمح بسهولة التواصل بين الطالب والمعلم وتقديم الاختبارات الإلكترونية لبعض المواد.