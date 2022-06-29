الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهُوية 1443

رداً على سؤال حول نتائج الطلاب برقم الهُوية 1443، أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث للمراحَلْ الأكاديمية المختلفة، حيث سيتم التعرف على الدرجات من خلال موقع نور على الإنترنت. وزارة التربية والتعليم، لذلك سنتحدث عن كيفِيْة طلب نتائج رقم هُوية الطالب.

نظام نور التعليمي

يعتبر نظام نور التعليمي من أهم الأنظمة والمنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويوفر نظام نور العديد من الخدمات التعليمية سواء كانت للطالب أو ولي الأمر أو لهِيْئة التدريس. يمكن تحديث نتائج الامتحان النهائي للنظام عن طريق إدخال رقم الهُوية أو استخدام حساب ولي الأمر.

سؤال عن نتائج الطلاب برقم الهُوية 1443

يتم التعرف على نتائج الطلاب من خلال نظام نور من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ “نظام نور التعليمي”.

أدخل الرقم القومي للطالب فِيْ الفراغ الموجود.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

قم بتدوين رمز التحقق المرئي فِيْ الحقل المناسب.

حدد علامة التبويب نتائج الطلاب.

قم بتضمين جميع البيانات الشخصية المطلوبة (مستوى المدرسة، درجة الطالب).

انقر فوق قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

حدد علامة التبويب “إخطار نتائج الطلاب”.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام والنتائج للطالب.

كيفِيْة التسجيل فِيْ نظام نور 1443

يتم التسجيل فِيْ نظام نور التعليمي من خلال النقاط التالية

فتح بوابة نظام نور التعليمي.

انقر للتسجيل لوالد جديد.

أدخل رقم تسجيل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

المقر على الزر التالي.

تأكد من أن المستخدم جديد.

املأ التفاصيل والمعلومات المطلوبة.

اضغط على الكلمة التالية.

اتبع إجراءات التسجيل.

تحميل جميع بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

كيفِيْة استعادة كلمة مرور نور 1443

فِيْ حالة نسيان الطالب كلمة المرور من خلال نظام نور، يتم اتباع الخطوات التالية لاستعادتها

الوصول إلى نظام نور التعليمي.

انقر فوق لقد نسيت كلمة المرور من القائمة.

انقر فوق “إعادة تعيين كلمة المرور”.

أدخل رقم هُوية الوالدين.

أدخل رمز التحقق المرئي فِيْ الحقل المحدد.

انقر فوق الزر التالي

اقرأ التعليمات التي تشرح استعادة كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة.

قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة.

انقر فوق تأكيد.

تظهر رسالة تؤكد أنه تم تغيير كلمة المرور بنجاح.

اتصل بنظام نور التعليمي

يمكنك التواصل مع نظام نور التعليمي من خلال إحدى قنوات الاتصال التالية

الرقم القياسي 19996

الدعم الفني اتصل بالدعم الفني “”.

الموقع الرسمي تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي “”.

حساب تويتر تابع حساب “” الرسمي.

قم بتنزيل تطبيق نور لنظام Android قم بتنزيل تطبيق “”.

حمل تطبيق نور للأيفون قم بتنزيل التطبيق مباشرة.

رَابِطْ للحصول على معلومات حول نتائج الطلاب فِيْ نظام نور

يمكن الدخول مباشرة من خلال الرَابِطْ الرسمي للموقع ونظام “نور”، حيث يسمح النظام بمعلومات نتائج الطلاب بطريقتين، إما برقم الهُوية أو من خلال حساب ولي الأمر، وخاصة بالنسبة للابتدائي. بالإضافة إلى التمتع بالعديد من الخدمات التعليمية الأخرى.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن كيفِيْة طرح مخرجات الطلاب برقم الهُوية 1443، وخطوات التسجيل فِيْ نظام نور التعليمي، وكيفِيْة الاتصال بنظام نور، ثم أرفقنا الرَابِطْ الرسمي للاستفسار عن النتائج. .