الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة حائل 1444 البكالوريوس والدبلوم ، دائماً ما يتسائل العديد من الطلاب الذي انجزوا مرحلة الثانوية العامة ، مما يدفع بهم الى التسجيل للالتحاق بالجامعات ، وهنالك العديد من المعايير والشروط التي تتعلق بالالتحاق بالجامعات تختلف من جامعة لأخرى ، مما يجعل أولياء الامور والطلاب بالتسائل حول نتائج القبول بحدى الجامعات السعودية وهي جامعة حائل 1444 البكالوريوس والدبلوم ، تابعوا معنا .

جامعة حائل

تأسست جامعة حائل بأمر ملكي يوم الثلاثاء جمادى الآخر 1426 هـ الموافق 7 يونيو 2005 م. تقع في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. ويديرها الدكتور خليل بن ابراهيم يالمة الابراهيم خلفا للدكتور احمد السيف اول مدير لجامعة حائل وفازت بجائزتين للتميز في الانتاج. عملي. وضعت جامعة حائل مجموعة من الأهداف والقيم وهي

رفع الكفاءات التنافسية بين الطلاب والخريجين.

تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد في كافة البرامج الأكاديمية بالجامعة.

الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والإبداع المعرفي.

توفير بيئة عمل إدارية ومالية متطورة.

إعداد خريجين متميزين أكاديمياً ومؤهلين مهنياً.

تطوير سياسات البحث العلمي والدراسات العليا وفق أولويات التنمية.

تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.

تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

الاستفسار عن نتائج القبول بجامعة حائل 1444

أعلنت جامعة حائل عن صدور نتائج القبول في جامعة حائل لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444 هـ، وذلك يوم الخميس السادس من محرم 1444 هـ. لا يرغب المتقدم في التخصص الذي رشح من أجله، يتقدم بطلب لاختيار رغبة أخرى.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة حائل 1444

يمكن للطلاب في مستويي البكالوريوس والدبلوم الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة حائل باتباع الخطوات الموضحة أدناه

دخول بوابة القبول.

الموافقة على الشروط العامة للقبول.

انقر فوق متابعة الطلب.

تسجيل الدخول مع السجل المدني. كلمه السر.

سوف تظهر لك الرغبة المختارة.

في حالة الموافقة، يرجى تأكيد الرغبة.

إذا تغيرت الرغبة، يتم تقديم طلب.

يُقبل طلب تغيير التخصص وفق الآتي توافر مقاعد شاغرة. تحقق النسبة المرجحة القبول في التخصص المطلوب.

إذا تم رفض القبول الذي تم تأكيده من قبل الجامعة، فلا يحق للطالب التسجيل مرة أخرى.

الشروط العامة للقبول في جامعة حائل 1444

وافقت جامعة حائل على عدد من الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها وهي كالتالي

أن يكون الطالب والطالبة سعودي الجنسية أو أم سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة عن العامين الماضيين للمسار العلمي والإنساني، بينما لا ينقضي المسار الصحي لمدة عام.

أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات الثانوية العلمية وأن يكون حاصلاً على اختبار القدرات الأدبية الثانوية.

تأكيد القبول إلكترونياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية، ومن لم يؤكد قبوله خلال تلك المدة المحددة تعتبر قبوله باطلاً من قبل الجامعة.

بعد تأكيد القبول في جامعة حائل، يجب أن يتم تبرئتك من الجامعات الأخرى، وسيتم إلغاء قبولك إذا لم يتم إخلائك بعد التأكيد خلال 48 ساعة.

بعد اجتياز الطلاب السنة التحضيرية يتم توزيعهم حسب معايير وشروط التخصص.

يقتصر قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الطلاب المكفوفين وفي المسار الإنساني. يتم تقديم الطلب يدويًا وبشكل مباشر إلى عمادة القبول.

يجب على جميع الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية للمسار الصحي اجتياز الفحص الطبي وتقديمه للكلية بعد التخصص. من لا يجتاز الفحص الطبي يتم تحويله إلى تخصص آخر.

ستقتصر مقارنة مقاعد القبول السنوية للمسار الصحي على خريجي الثانوية العامة للعام 1444 فقط.

آلية قبول الخريجين بجامعة حائل

يتم قبول طلاب الدراسات العليا في إحدى الجامعات بناءً على ما يلي

يحدد مجلس الإدارة عدد الطلاب المقبولين في كل برنامج (دبلوم / ماجستير).

تعلن عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا على الموقع الإلكتروني المخصص في الشهرين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي.

يتم استلام طلبات القبول خلال الفترة المحددة على الموقع.

تفحص عمادة الدراسات العليا طلبات القبول إلكترونيًا للتأكد من جميع متطلبات القبول والمستندات المطلوبة.

يتم إرسال جميع الطلبات المكتملة إلى الكليات ذات الصلة للفحص النهائي واستكمال متطلبات القبول الخاصة.

يتم تحديد موعد الفحص الأولي بعد مطابقة المستندات مع الأصول.

يتم تصنيف الاختبار وإعداد قائمة بأسماء الذين اجتازوا الاختبار وإعداد مقابلة شخصية.

يتم تحديد موعد مقابلة شخصية لمن اجتازوا الامتحان الأولي.

بعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، سيتم تحميل القائمة النهائية للمقبولين.

بعد اعتماد القوائم النهائية من قبل رئيس الجامعة، يتم تحديد موعد نهائي لمطابقة المستندات مع النسخ الأصلية واستكمال إجراءات القبول.

برامج درجة البكالوريوس بجامعة حائل

هناك العديد من البرامج للطلاب الجامعيين في جامعة حائل وهي كالتالي

المسار الطبي

ينقسم المسار الطبي إلى ما يلي

كلية الطب كلية الطب والجراحة العامة.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية العلوم الطبية الأشعة التشخيصية. التغذية العلاجية. العلاج الطبيعي. المعامل السريرية.

كلية التمريض.

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

وزارة الصحة.

الصحة العامة.

المعلوماتية الصحية.

المسار العلمي الهندسي

ينقسم المسار العلمي الهندسي إلى ما يلي

كلية إدارة الأعمال محاسبة. الاقتصاد والتمويل. نظم المعلومات الإدارية. الادارة.

كلية العلوم. مادة الاحياء. رياضيات. الفيزياء. كيمياء.

كلية الهندسة. العمارة (طلاب فقط). الهندسة المدنية (طلاب فقط). الهندسة الكيميائية (طلاب فقط). الهندسة الكهربائية (طلاب فقط). الهندسة الميكانيكية (طلاب فقط). الهندسة الصناعية (طلاب فقط). هندسة الطاقة المتجددة (للطلاب فقط). التصميم الداخلي وهندسة الديكور (طالبات فقط).

كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي علوم الحاسب والمعلومات. هندسة البرمجيات. هندسة الحاسوب.



مسار الإنسان

ينقسم مسار الإنسان إلى

كلية التربية علم النفس. علوم التربية والنشاط البدني. روضة أطفال (طالبات فقط).

كلية الشريعة والقانون

كلية الآداب والفنون إدارة السياحة والفعاليات. إدارة الآثار والمواد التراثية. وسائل الإعلام. الفنون الجميلة. اللغة الإنجليزية. عربي. تاريخ. جغرافية. خدمة اجتماعية.



برامج درجة الدبلوم بجامعة حائل

قامت جامعة حائل بتطوير العديد من البرامج لطالب الدبلوم على النحو التالي

الكلية التطبيقية (دبلوم) وسائل الإعلام والاتصالات التسويقية. محاسبة. تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا هندسة الشبكات.



طرق التواصل مع جامعة حائل

يمكنك التواصل مع جامعة حائل في حال واجهتك مشكلة، أو إذا استفسرت عن شيء من خلال ما يلي

الدخول على صفحة “اتصل بنا” على الموقع الرسمي للجامعة.

أدخل البيانات اللازمة الاسم الكامل. البريد الإلكتروني. عنوان. رسالة نصية.

اضغط على إرسال.

رابط الاستفسار عن نتائج القبول بجامعة حائل 1444

وفرت جامعة حائل رابطًا إلكترونيًا لطلابها لتقديم طلبات القبول أو الاستفسار عن الطلبات المقدمة، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجامعة، ويمكنك الدخول إلى بوابة القبول “”.

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