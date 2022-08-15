الاستعلام عن نتائج دورات معهد الادارة 1444 برقم الهوية ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يرتادون معهد الادارة في المملكة العربية السعودية والذي يعد من المعاهد البارزة ، والتي هدفها العمل على تطوير مؤهلات وقدرات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة داخل المملكة ، حيث أتاح المعهد الخاص بالإدارة العامة عدد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ، تابعوا معنا .

معهد الإدارة العامة

معهد الإدارة العامة هو أحد المعاهد الحكومية المستقلة في المملكة العربية السعودية. تأسس معهد الإدارة بتاريخ 4/10/1961 بهدف تقديم الدورات والوسائل التدريبية التي تساهم في تنمية القدرات والخبرات الوظيفية للأفراد، من أجل زيادة الدعم الاقتصادي في المملكة. معهد الإدارة العامة له فروع عديدة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

نتائج دورات معهد الإدارة

أعلن معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين 15 أغسطس، عن نتائج القبول والترشيح في البرامج التدريبية التي ينفذها خلال الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي 1444.

الاستعلام عن نتائج دورات معهد الإدارة برقم الهوية 1444

يتم الاستعلام عن نتائج القبول في دورات معهد الإدارة العامة من خلال الخطوات التالية

الذهاب من خلال البوابة الإلكترونية للمتدربين مباشرة إلى المعهد.

تسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل المدني وكلمة المرور.

انقر فوق كلمة تذكرني.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم عرض المرشحين في الدورات.

كيفية التسجيل في معهد الإدارة العامة 1444

للتسجيل في دورات معهد الإدارة العامة يجب اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي لمعهد الإدارة العامة ““.

قم بتسجيل الدخول إلى المعهد.

اختر علامة التبويب “أنشطة التدريب”.

المقر الرئيسي لتسجيل بيانات المرشحين للتدريب.

اضغط على زر بدء الخدمة.

اضغط على أيقونة التسجيل لأول مرة.

اضافة كافة البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني. والبريد الإلكتروني وتأكيده. رقم الجوال والتأكيد. وتاريخ الميلاد

انقر على أيقونة التسجيل.

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور للدخول عبر البوابة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد الإدارة

عند التقديم إلى معهد الإدارة العامة، يجب إرفاق المستندات التالية

إرفاق نسخة من أصل شهادة الثانوية العامة.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية أو نسخة من خلاصة القيد للسيدات.

إرفاق صورة شخصية للمتقدمين الذكور مقاس 4 * 6.

تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

شروط الترشح لدورات معهد الإدارة 1444

يجب استيفاء مجموعة من الشروط للتسجيل في معهد الإدارة العامة حتى يتم قبول الطلب، وهي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل.

يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة في الأقسام التالية قسم العلوم الطبيعية. العلوم الإدارية والاجتماعية. علوم الطب الشرعي.

أكد المعهد أنه لن يتم قبول خريجي الثانوية العامة في الأقسام التالية الثانوية الصناعية. والمدرسة الثانوية الزراعية. ومعاهد الخياطة. والمعاهد الصحية.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 25 سنة.

من الضروري إجراء اختبار القدرات واختبار التحصيل بشرط مرور أقل من 5 سنوات على الاختبار.

إذا تم استبعاد مقدم الطلب من إحدى دورات اللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون قد مر عام كامل منذ الاستبعاد.

معهد الإدارة العامة تويتر

يمكن متابعة الحساب الرسمي لمعهد الإدارة العامة عبر منصة تويتر “”، حيث يشارك المعهد عبر الحساب الرسمي آخر التعليمات والتعليمات المتعلقة بنتائج القبول بالدورات التدريبية التي ينفذها المعهد للمواطنين. في المملكة العربية السعودية.

رابط للاستعلام عن نتائج ترشيح معهد الإدارة

يتم الاستعلام عن نتائج القبول والترشيح في معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية عن طريق الدخول مباشرة إلى بوابة المتدربين “” حيث يتم إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول لعرض جميع المرشحين للدورات. .

الاستعلام عن نتائج دورات معهد الادارة 1444 برقم الهوية ، وهو أحد المعاهد البارزة في المملكة ، والذي ينصح الكثير بدراسة الدورات داخله ، كما تعرفنا على خطوات التسجيل في معهد الإدارة العامة وأبرز شروط التسجيل والقبول فيه .