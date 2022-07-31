الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية وزارة الدفاع ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط الذي يمكنهم من معرفة النتائج التي تمكنهم من القبول والالتحاق بالكليات العسكرية داخل نظاق وزارة الدفاع السعودية ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في الكليات العسكرية وزارة الدفاع ، تابعوا معنا .

نتائج القبول بالكلية الحربية

تم إعلان نتائج القبول المبدئي للكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الدفاع. تم تقديم عدد من الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية ضمن شروط وأحكام كل كلية. يتم دراسة المتقدمين والقبول يتم ترشيحهم بناءً على مدة استيفاء شروط القبول لوزارة الدفاع.

الاستعلام عن نتائج القبول في الكليات العسكرية

يتم الاستعلام عن نتائج القبول بالكلية العسكرية من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال بوابة القبول الموحدة لوزارة الدفاع مباشرة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

اختر علامة التبويب الخدمات.

تحديد خدمة الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع.

املأ رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب في المكان المناسب.

انقر فوق خيار الاستعلام.

نتيجة الاستعلام إما تمت تصفيتها أو رفضها.

شروط القبول للكليات العسكرية

عند التقديم للكلية العسكرية، يجب الالتزام بالشروط التالية

الجنسية السعودية للمتقدمين للكليات العسكرية.

إذا كان المتقدم متزوجاً يشترط أن تكون الزوجة سعودية الأصل.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 17 إلى 22 سنة فقط.

مطلوب شهادة الثانوية العامة الحديثة.

القدرة على اجتياز امتحانات القبول بالكلية العسكرية.

سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة لمقدم الطلب.

خلو السجل العدلي لمقدم الطلب من القضايا والجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم مطرودًا من إحدى الكليات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

اخضع لفحص طبي.

إجراء المقابلات الشخصية لعمليات القبول.

يشترط قراءة شروط القبول لكل كلية بعناية.

مزايا الالتحاق بالكليات العسكرية

يتمتع المتقدم عند الالتحاق بكلية عسكرية بالمملكة العربية السعودية بالمزايا التالية

يتم توفير راتب شهري خلال الإجازات السنوية.

تتحمل الكلية الحربية جميع الرسوم الدراسية.

الحصول على تأمين طبي عسكري.

يتم تقديم وجبات مجانية طوال أيام المدرسة.

الحصول على الزي العسكري وجميع اللوازم المدرسية طوال مدة الدراسة.

يمكن للطالب الحصول على إجازة طبية ومرضية.

توفير المواصلات من وإلى الكلية للطالب.

يمتاز الطالب بحصوله على رتبة ملازم عند التخرج.

الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية

من أهم الكليات العسكرية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ما يلي

كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك فهد البحرية.

كلية الملك فيصل الجوية.

معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

كلية الملك عبد العزيز العسكرية.

معهد قوات الدفاع الجوي.

مركز ومدرسة قوة الصواريخ الاستراتيجية.

معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية.

المعهد الثانوي الصناعي.

معهد المساحة والدراسات الجغرافية العسكرية.

معهد اللغة العسكري.

المعهد الفني الملكي للقوات البرية.

رابط للاستعلام عن قبول الكليات العسكرية

يتم الاستفسار عن نتائج القبول في الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية بالذهاب إلى بوابة القبول الموحدة التي تتبع وزارة الدفاع مباشرة “” حيث يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور واتباع إجراءات الاستعلام. .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية وزارة الدفاع ، و رابط للاستعلام عن قبول الكليات العسكرية ، و الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، و مزايا الالتحاق بالكليات العسكرية .