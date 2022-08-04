الاستعلام عن نتائج قبول جامعة حائل 1444

نتائج القبول بجامعة حائل 1444 ظهر أمس الأربعاء أعلنت جامعة حائل قبول 10،325 طالبًا وطالبة حصلوا على شهادة الثانوية العامة معكَمْ من خلال هذا المقال خطوات التشاور بشأن نتائج القبول لجامعة حائل 1444.

تعرف على نتائج القبول بجامعة حائل

وأوضحت جامعة حائل أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الموقع الرسمي لجامعة حائل. هنا.

يقوم المتقدم بإدخال رقمه المدني وكلمة المرور الخاصة به.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تظهر جميع تفاصيل قبولك فِيْ الجامعة للباحث.

قبول جامعة حائل 1444

يشار إلى أن عميد القبول بجامعة حائل أشار إلى قبول 1700 طالب وطالبة فِيْ المسار الصحي بالجامعة، بعد زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة تصل إلى 35٪، لتصل إلى أدنى معدل قبول فِيْ هذا القسم. 76٪ للطلاب والطالبات قبول حوالي 5000 طالب وطالبة فِيْ الأقسام الهندسية والإدارية والعلمية، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 50٪ من حيث العلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية، تم تخفِيْض أعداد الملتحقين بها بمقدار 50 ٪، حسب ما يقرره مجلس شؤون الجامعات بالمملكة.

جامعة حائل تلغي السنة التحضيرية

يشار إلى أن جامعة حائل أعلنت إلغاء السنة التحضيرية فِيْها ابتداء من العام الدراسي القادم، حيث تم تحويل السنة التحضيرية للمسار الصحي إلى سنة تحضيرية لها شريطة أن يتم تنفِيْذها. قبول. مباشرة إلى التخصصات الموجودة، وتتم المقارنة بين المتقدمين على أساس النسب المئوية للمتقدمين ونجاحهم ورغباتهم.

أما كليات الهندسة والصحة وعلوم الحاسب، فقد اشترطت وجود سنة تحضيرية ضمن خطتها الدراسية، حيث يأخذ الطلاب دورات تحضيرية عامة قبل دخول التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل من خلال موقع الجامعة على مدار اليوم كَمْا تعلن إدارة الجامعة لتسهِيْل عمليات تسجيل الطلاب.

لذلك، نقدم لك جميع تفاصيل رَابِطْ الاستفسار عن نتائج القبول والاستعلام بجامعة حائل 1444.