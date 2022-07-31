الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين qiyas-sa ، قد تسائل الكثير من قبل المعلمين والمدرسين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين qiyas-sa ، والذي يمكنهم من معرفة النتائج الخاصة بكفايات المعلمين ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة الاستعلام إلكترونيًا عبر منصة قياس، تابعوا معنا .

المركز الوطني للقياس والتقويم

المركز الوطني للقياس والتقويم هو أحد المراكز في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاؤه عام 1421 هـ. .

أهداف المركز الوطني للقياس والتقويم

هناك مجموعة من الأهداف الخاصة للمركز الوطني للقياس والتقويم وهي كالتالي

إقامة امتحانات الترخيص المهني للمخرجات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

تقديم كافة الخدمات الاستشارية.

استخدام أسلوب القياس والتقويم في المؤسسات السعودية.

إيجاد وتوجيه الطلاب ذوي الإمكانات العالية.

قياس المؤشرات التعليمية لرفع قدرة وكفاءة المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

الاستفسار عن نتائج كفايات المعلمين – قياس

يمكن للمواطن الاستفسار عن نتائج كفاءات المعلمين من خلال مجموعة النقاط التالية

توجه إلى موقع القياس مباشرة.

اكتب رقم الهوية أو رقم السجل المدني في المساحة المتوفرة.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص.

املأ رقم التحقق المرئي في المكان المناسب على الموقع.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى رمز الاختبارات المسجلة.

انقر على كلمة “النتائج”.

حدد الاختبار المطلوب الاستعلام عنه.

انقر فوق “كفاءات المعلمين”.

انقر فوق كلمة “بحث”.

سيتم الإشارة إلى جميع نتائج الاختبار.

كيفية الحصول على نتائج القياس برقم المعرف 1444

للحصول على نتائج القياس، يتخذ الفرد مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي

الدخول مباشرة من خلال منصة القياس.

سجل الدخول عبر المنصة.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن نتائج الاختبارات.

اكتب رقم الهوية ورمز التحقق المرئي في الحقول المطلوبة.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

أدخل البيانات المطلوبة من الموقع (اسم الدورة، اسم الطالب، رقم الهوية).

ستظهر جميع نتائج هذا العنصر.

شروط التسجيل في برنامج القياس

يجب أن تكون هناك مجموعة من الشروط للتسجيل من خلال منصة قياس والاستفادة من الخدمات التي تقدمها. تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية

إرفاق جميع المستندات المطلوبة والمعتمدة رسميًا.

نسخة من الحساب البنكي وصورة شخصية بالإضافة إلى أي شهادة مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

من الضروري تسجيل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المناسبة.

رابط نتائج اختبارات كفاءة المعلم – قياس

قدم المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال الدخول مباشرة عبر موقع “منصة القياس” واتباع جميع التعليمات والتعليمات عبر الموقع للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها، وفق مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة من الموقع.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين qiyas-sa ، و رابط نتائج اختبارات كفاءة المعلم – قياس ، شروط التسجيل في برنامج القياس ، و أهداف المركز الوطني للقياس والتقويم .