الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية kmar.gov.sa 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة الروابط التي تمكنهم من معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم ومن تلك الجامعات التي يتم البحث عن رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية ، وبالإضافة إلى أن قبول الجامعي من الامور المهمة للالتحاق في بكلية الملك خالد 1444 للعام الجديد ، وهي من الكليات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد العسكرية من أبرز الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية التي تخرج ضباط وزارة الحرس الوطني القادرين على تحمل المسؤولية. تأسست الكلية لأول مرة عام 1882. تضم كلية الملك خالد العسكرية العديد من الدورات التدريبية التي ستمنح الطلاب الخبرات والمهارات والمؤهلات اللازمة.

الاستفسار عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية

بعد إعلان نتائج كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة، يتم الوصول إلى نتائج القبول من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع كلية الملك خالد العسكرية.

اختر علامة تبويب (نتائج التصفية الأولى).

أضف رقم الطلب الذي يحمله المرشح.

اكتب الرقم القومي لمقدم الطلب.

اضغط على زر العرض.

ستظهر نتيجة الاستعلام للقبول أو الرفض.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

كانت كلية الملك خالد العسكرية قد حددت شروط وأحكام القبول بالكلية على النحو التالي

مطلوب الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

مطلوب سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة.

يشترط خلو السجل العدلي من أي جناية تتعلق بالشرف والأمانة.

أن يكون متزوجاً من سعودية.

يجب أن يكون عمر الطالب ما بين 17 إلى 22 سنة فقط.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع وزن مقدم الطلب كما هو محدد في لوائح القبول.

الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80٪.

الحصول على اختبار القدرات بدرجة أكثر من 60.

إجراء اختبارات القبول (الاختبار التحريري، المقابلة الشخصية، اختبار اللياقة البدنية، التوصية الأمنية، اختبار كفاءة الحرس الوطني).

إجراء الكشف الطبي في حرم الكلية.

رابط الاستفسار عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية

يستفسر الطالب عن أول قبول في كلية الملك خالد العسكرية عن طريق الدخول عبر الرابط الرسمي للكلية مباشرة “” حيث يتم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة للدخول والاستعلام عن أسماء المقبولين في الكلية.

وفي الختام تعرفنا على الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية kmar.gov.sa 1444 ، وذكرنا أهم شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية، وأرفقنا رابط الاستفسار عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية .

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