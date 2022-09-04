رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1444 ،تعتبر من أكثر المؤسسات الحكومية المشهورة في المملكة العربية السعودية والتي أصدرت النتائج لدى طلبة الثانوية العامة بخصوص الالتحاق بالكلية ،كما وتوضح الكلية الإجراءات اللازمة وكافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحرس الوطني ومتابعة كل التغيرات والتطورات.

كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني أمام لجنة القبول والتسجيل عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الكلية المتقدمين للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط للعام الدراسي 1443 القادم الذين تقدموا للتسجيل الشهر الماضي وفق الشُروطْ المطلوبة. والمعايير والمرشحون من خلال نتائج المرحَلْة الثانية، بينما تؤكد البوابة الإلكترونية للحرس الوطني أن لجنة القبول تطبق معايير الدقة طوال وأثناء المقابلة الشخصية، مع مراعاة التدقيق الصارم فِيْ المرفقات بـ “معلومات مقدم الطلب”. استمارة اللياقة البدنية “التي تنطبق على متطلبات الحرس الوطني، وبعد القبول ستتمكن من معرفة جميع التعليمات ووصف عام للدراسة والتدريب وبرامج التعليم، والمزايا التي يحصل عليها الطالب خلال فترة أنا أدرس فِيْ المدرسة.

تعلن لجنة القبول والتسجيل

ب #King_Khaled_Military_College حول نتائج الترشيح الأولي للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي شهادة الثانوية العامة.

لعرض النتائج قم بزيارة موقع اللجنة على

https//t.co/jf71NCauCF# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربية pic.twitter.com/07BYZ18DPa – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 3 سبتمبر 2022

كيفِيْة الاطلاع على نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1444

تسجيل الدخول عبر بوابة الحرس الوطني جنة القبول والتسجيل.

اختر من القائمة العلوية حاملي الشهادات للطلاب الجامعيين، ومن هناك حدد نتائج المرحَلْة الثانية.

سينقلك النظام إلى صفحة أخرى بها حقلين، الأول هُو كتابة رقم الطلب الذي حصلت عليه وقت التسجيل.

الحقل التالي هُو كتابة رقم التعريف الوطني.

ومن ثم الضغط على زر عرض سيتم عرض النتائج وأسماء المقبولين.

جوائز كلية الملك خالد العسكرية

تقدم كلية الملك خالد العسكرية مجموعة من المزايا للطالب خلال فترة الدراسة، والتي تشمل النقاط التالية –

يُدفع للطالب راتب يعادل نصف الأجر الشهري لرتبة ملازم أول درجة.

تتحمل الجامعة كافة المصاريف الدراسية بكافة أنواعها من كتب و وكتيبات تدريبية.

توفر المدرسة السكن للطالب مع كافة الأثاث اللازم للمعيشة بالإضافة إلى احتياجاته المعيشية اليومية سواء داخل المدرسة أو أثناء التدريب خارجها.

توفر المدرسة الزي الرياضي والعسكري والتأمين عليهم.

تتحمل المدرسة تكلفة العلاج، إذا لزم الأمر، من خلال عيادة الرعاية الخاصة بها المجهزة بجميع مرافق الرعاية.

بعد التخرج يصبح الطالب مؤهلاً للعمل فِيْ الجيش والقيام بواجبه القيادي على أكَمْل وجه.

رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1444 ،كذلك تطرح الكلية عدد من الشروط والإجراءات الخاصة بالقبول ومنها أن يكون الطالب من مواليد السعودية ويحمل جنسية البلاد بالإضافة الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالانضباط داخل الكلية.