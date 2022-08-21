لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهِيْ القسمين الأدبي والعلمي بالاردن، اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية نتائج الثانوية العامة لعام 2022، وذلك في الثامن عرش من شهر أغسطس الساعة العاشرة صباحا، حيث كانت نسبة النجاح لكلا الفرعين الأدبي والعلمي مرتفع مقارنة في السنوات الأخرى، وقد أتاحت الوزارة لينك خاص الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهِي دون الذهاب الى المدرسة.

النتائج توجيهِيْ 2022 الأردن

أطلقت وزارة التربية والتعليم فِيْ دولة الأردن رَابِطْ الاطلاع على نتائج الثانوية العلمية والأدبية، ليتمكن جميع الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات من معرفة النتيجة وكتابة اسم الطالب ورقم مقعده، وهذا سيوفر الكثير من الوقت والجهد على جميع الطلاب، بينما سيتم الإعلان عن جميع نتائج الثانوية العامة المؤهلة داخل الدولة الأردنية فِيْ الأيام المقبلة، حيث يكون الطالب ناجحًا إذا حصل على 50٪ أو أكثر ونتائج يمكن الاطلاع على توجيهِيْ 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

كيفِيْة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهِيْ

اعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ الدولة الاردنية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة والتوجيهِيْة والعلمية والادبية. عنها هم كالتالي –

الخطوة الأولى عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

الخطوة الثانية اختر أيقونة نتائج التوجيهِيْ 2022 التكَمْيلية.

الخطوة الثالثة تحتاج إلى اختيار القسم الذي ينتمي إليه الطالب، وتحتاج أيضًا إلى تسجيل رقم مقعد الطالب ورقم مقعد الطالب.

الخطوة الرابعة انقر فوق عرض النتيجة وانتظر بضع لحظات حتى تظهر نتائج الطالب فِيْ جميع المواد.

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية قبل لحظات لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهِيْ والتي تتيح لكافة الطلبة الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة، كما وتم وضع رابط نتائج الثانوية العامة على موقع ززارة التربية والتعليم