الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم في مصر ، في الاوقات الاخيرة التي أعلنت بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية نتائج الثانوية العامة بالاسم ، وجاء ذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر نتائج الثانوية العامة يوم السبت الموافق 06 / أغسطس / 2022 ، تابعوا معنا .

نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر

تم إدراج نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، صباح يوم السبت 6 أغسطس 2022.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم في مصر

يتم الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية باتباع الخطوات التالية

فتح رابط موقع نتيجة الثانوية العامة في مصر “”.

انقر فوق البحث عن طريق إدخال الاسم.

اكتب الاسم الكامل للطالب بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “عرض نتيجة المدرسة الثانوية”.

ستظهر نتيجة الطالب الثانوية على الفور.

عدد طلاب الثانوية العامة 2022 مصر

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين تقدموا للامتحانات بلغ نحو 649387 طالبا لكافة المسارات، منهم ما يقرب من 256 ألفًا و 366 طالبًا في القسم الأدبي، فيما يصل القسم العلمي إلى 393 ألفًا و 21 طالبًا.

رابط الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

يمكن للطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والدخول من خلال الرابط للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة سواء بإدخال رقم المقعد أو إدخال اسم الطالب الثلاثي و ثم الضغط على الأيقونة لعرض النتيجة، ويكون الإدخال عبر رابط الاستعلام مباشرة ““.

تعرفنا عبر السطور السابقة اعلاه على طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم في مصر ، وكم عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدرسة الثانوي ة، وقد أرفقنا رابط الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الرسمي.