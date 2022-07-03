الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

تمت الموافقة على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد الدورة الأولى من الدبلومات الفنية من قبل وزارة التربية والتعليم، من خلال بيان رسمي من د. 2022.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 مع رقم الجلسة

دكتور. أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن نتيجة الشهادات الفنية والصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، والتي تتيح للطالب البحث والبحث فِيْ النتيجة باستخدام الاسم أو رقم المقعد، بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم، حيث الوزارة. وأضاف أنه سيتم إرسال مندوب إلى لجنتي النظام والرقابة فِيْ صباح يوم الاثنين 4 يوليو الجاري لاستلام نتائج الدبلوم.

كيفِيْة الاستعلام عن الدبلومات الفنية برقم مقعد 2022

يتم التحقق من نتيجة الشهادات الفنية بالخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ وزارة التعليم الفني “”.

عن طريق تحديد علامة التبويب نتيجة الدبلوم الفني 2022.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح على الموقع.

تحديد تقسيم الطالب.

املأ رقم مقعد الطالب.

انقر فوق الزر عرض للحصول على نتيجة الاستعلام.

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2022

يمكن مشاهدة نتيجة الفني الصناعي الجبلي باتباع النقاط التالية

انتقل مباشرة من موقع وزارة التعليم الفني.

حدد خيار نتائج الدبلوم الفني لعام 2022.

تعريف القطاع الصناعي.

اكتب اسم مقاطعة الطالب.

سجل جميع المعلومات المطلوبة على الموقع.

املأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

أدخل رقم المقعد فِيْ المساحة المتوفرة.

انقر فوق عرض النتيجة.

عدد المرشحين الناجحين فِيْ الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المرشحين الناجحين فِيْ الدورة الأولى من الدبلومات الفنية بلغ قرابة 539 ألفاً و 564 طالباً بنسبة نجاح (68.36٪) أي بلغ عدد المتقدمين 789351 طالباً. وبلغ عدد الموظفِيْن العائدين نحو 34204 طالباً بنسبة (4.33٪).

رَابِطْ البحث عن نتيجة الدبلوم الفني

يمكن الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التعليم الفني “” لمعرفة نتيجة الدبلوم للدورة الأولى باستخدام رقم مقعد الطالب، حيث يتم اختيار الدبلوم المحدد واتباع التعليمات والإجراءات لإكَمْالها. عملية الاستعلام وعرض النتيجة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد وكيفِيْة تحديث الدبلومات الفنية برقم المقعد وبحث الدبلوم الصناعي وذكرنا نسبة نجاح الدورة الأولى وعدد المشاركين.