“هنا بالرقم المقعد” الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق 2022.. رَابِطْ نتائج السادس الاعدادي الدور الأول علمي وأدبي

“هنا بالرقم المقعد” الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق 2022.. رَابِطْ نتائج السادس الاعدادي الدور الاول علمي وأدبي، ينتظر الكثير من طلبة الصف السادس الاعدادي في العراق على أحر من الجمر نتيجة الصف السادس الاعدادي 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق، كما وأتاحت الوزارة رابط خاص الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق 2022

تعرف على نتيجة السنة السادسة من الثانوية العامة فِيْ العراق 2022

مع اقتراب مَوعِد إعلان نتائج امتحان الصف السادس 2022 صرح مدير الامتحانات كاظم العلوي فِيْ الساعات القليلة الماضية أن عملية تصحيح الامتحانات قد انتهت، وأعلن أن نتائج الشهادة العامة. من ثانوي 2022 للصف السادس لا يزال ساري المفعول. الجولة الأولى، سيتمكن الطلاب من جميع المحافظات من مختلف فروع علم الأحياء والعلوم التطبيقية والأدب من الاطلاع عليها من خلال الرَابِطْ الخاص بالصف السادس الاعدادي، الدور الأول، epedu.gov.iq، بمجرد الموافقة عليها من قبل العراقية. وزارة التربية والتعليم، سوف نرسلها لك لشرح الطريقة الصحيحة للتعرف عليها.

نتيجة الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق 2022 الدور الاول

أصدر وزارة التربية العراقية بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، أكد فِيْه أن نتائج امتحانات الدور الأول لطلبة الصف السادس سيتم الإعلان عنها قريباً طالما أنها فِيْ الأيام القليلة المقبلة خلال هذا الأسبوع، وبعد أن تلقت الوزارة المعلومات. . من جميع المحافظات بشكل عام على الانتهاء الرسمي لجميع أعمال تصحيح الامتحانات للطلبة، ومن ثم العمل على ة جميع النتائج من قبل مراكز ولجان مخصصة بهذا الخصوص، حيث يجري العمل الآن على مراقبة المعدلات. تمهِيْدا لتقديمها عبر موقع الوزارة.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة الصف السادس الثانوي فِيْ العراق 2022

اكدت وزارة التربية العراقية انه سيتم اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق فِيْ جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فضلا عن تقديمها وتقديمها عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، المخصص للحصول عليها. نتائج الطلاب باستخدام رقم امتحان الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الثانوي فِيْ العراق 2022 برقم الامتحان

تم تفعيل الرَابِطْ الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية للحصول عليها نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي فِيْ العراق لاستخراج النتيجة عن طريق القيام بما يلي.

فِيْ البداية سوف موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أو زيارة موقع نتائجنا

بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة للاطلاع على نتائج الفصل الإعدادي السادس 2022

بالإضافة إلى من خلال الواجهة الرئيسية للموقع، تحتاج إلى تحديد الطابق الأول

بعد ذلك تختار إضافة كافة المعلومات المطلوبة عن الطالب من خلال الموقع الإلكتروني وهِيْ الاسم الكامل والمحافظة التي تدرس فِيْها ورقم المقعد فِيْ الامتحان.

ثم أخيرًا انقر فوق أيقونة إظهار النتيجة وستعرف بيان النتيجة الخاص بك.

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل رابط نتيجة الصف السادس الاعدادي، وذلك للاستعلام الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي من خلال رقم الجلوس، بسهولة جدا وبدون الذهاب الى المدرسة.