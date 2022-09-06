الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في مصر 2022 بالإسم عبر موقع الوزارة ،أصدرت وزارة التربية والتعليم في الاوقات الأخيرة عن الشروط والإجراءات اللازمة لقبول الطلبة ضمن مدارس المتفوقين وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التكشيلات المدرسية ،والتجهيز والإعداد لبداية عام دراسي جديد وعلى رؤى متطورة وحديثة بوزير للتربية والتعليم الجديد الدكتور رضا حجازي.

نتيجة القبول بالمدرسة المتميزة

على الطلاب الذين ينتظرون ظهُور نتائج قبولهم فِيْ المدارس المميزة متابعة الصفحة الرسمية للوزارة، لاحتمال ظهُورهم فِيْ الأيام المقبلة. فِيْ حال تم قبول الطالب فِيْ مدرسة المتفوقين هناك عدة خطوات وإجراءات يجب القيام بها وهِيْ طباعة إشعار النتيجة من خلال الموقع الرسمي للطالب والذي يمكنك بعد ذلك طلبها من إدارة المدرسة إذا تم قبولك فِيْ إحدى المدارس المخصصة للطلاب المتفوقين. إذا تم قبول الطالب فِيْ إحدى المدارس، فسيتم استلام خطاب معتمد منها. عند القبول، يسحب الطالب نسخة الثانوية العامة. مسجل ثم قدمه إلى شؤون الطلاب فِيْ المدرسة للطلاب المتفوقين فِيْ متناول اليد مع جميع المستندات المطلوبة من قبل الطالب.

تطوير مدارس المتفوقين في مصر

مع تزايد الجدل حول نتيجة القبول فِيْ المدارس المتميزة، يجدر الإشارة إلى الجهُود المبذولة لتطوير المدارس المتميزة فِيْ مصر، وكذلك الجهُود التي تبذلها المدارس المتميزة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحويل إلى المدارس المتميزة. الطلاب المقبولين إلكترونيًا، وجمع بياناتهم، وفحصها، ثم تسجيلها فِيْ قاعدة بيانات الطلاب بالمدرسة، ويجب على الطلاب فورًا ظهُور نتائجهم وقبولهم فِيْ المدارس للطلاب المتفوقين. إجراءات التحويل والسحب السريع للملف من المدرسة القديمة التي ينتمي إليها الطالب إلى المدرسة الجديدة المخصصة للطلاب المتفوقين، كَمْا تجدر الإشارة إلى أن إعلان نتيجة الطالب يتبعه سداد المصاريف المخصصة له. المدرسة، وهِيْ المصاريف المعتادة للمدرسة ويجب ألا تتأخر عن سداد الرسوم لأكثر من أسبوعين، وذلك لتجنب انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى بعد انتهاء فترة سداد الرسوم.

الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في مصر 2022 بالإسم عبر موقع الوزارة كما وشهدت البلاد عدد من التطورات والتغيرات الإيجابية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من أجل المحافظة على الاستقرار وتقديم خدمات حكومية مناسبة.