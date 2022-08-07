الاستعلام عن نتيجة القدرات بالسجل المدني 1444 ، يسعى العديد من الطلاب بالتسائل حول التعرف على نتيجة اختبار القدرات بالسجل المدني 1444 وذلك عبر المركز الوطني للقياس ، وهو من الاختبارات المهمة التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب ، كما أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبارات قياس القدرات للطلاب والطلاب ، تابعوا معنا في التالي .

امتحانات المركز الوطني للقياس والتقويم

يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بإعداد اختبارات مختلفة لقياس قدرة الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى قياس وتقييم قدرات المعلمين في مجال التعليم. تعتمد الجامعات السعودية على نتائج الاختبارات في قياس القدرات في الميزانية والمقارنة بين الطلاب. غالبًا ما يتم تقديم اختبارات القياس بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث أن بعض الجامعات تضع الشهادة ونتائج الاختبار كشرط أساسي للقبول في العديد من التخصصات الجامعية في المملكة العربية السعودية.

اختبار القدرات

يعتبر اختبار القدرات من الاختبارات المعترف بها دوليًا، حيث يستخدم لقياس التحصيل الدراسي للطالب ويدرك من خلاله مدى فهم الطالب وفهمه لجميع المعارف والعلوم خلال سنوات دراسته السابقة. يعتمد الاختبار على قدرة الطالب على استخدام مهارة الفهم والتطبيق والتحليل والاستدلال، ويحدد مدى القدرات العقلية للطلاب وتحديد ميولهم لاختيار التخصصات المناسبة لهم بعد التخرج من المدرسة الثانوية.

الاستفسار عن القدرة الاستيعابية في السجل المدني 1444

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة القدرات باتباع الخطوات التالية

الدخول مباشرة من خلال موقع منصة قياس.

اكتب رقم التسجيل المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور ورمز التحقق في المساحة المتوفرة.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

انقر على “النتائج” من القائمة الرئيسية.

النقر على نتائج الإنجاز أو القدرات.

انقر فوق كلمة “عرض”.

ستظهر صفحة بنتيجة الاختبار.

استعلام عن نتائج السعة برقم الهوية 1444

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة القدرة من خلال رقم الهوية من خلال النقاط التالية

تسجيل الدخول إلى موقع القياس مباشرة.

اكتب رقم الهوية في الفراغ المخصص له.

أدخل كلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة في الحقل المخصص.

حدد نوع الاختبار المطلوب الاستعلام عنه.

انقر فوق الاختبار المطلوب.

انقر فوق رمز “عرض” لعرض كافة النتائج.

كيفية طباعة نتيجة اختبار القدرات 1444

يجب أن يكون هناك شهادة معتمدة من المركز الوطني للقياس تثبت اجتياز الاختبار بنجاح. يمكن طباعة نتيجة الاختبار من خلال النقاط التالية

انتقل إلى موقع منصة القياس.

أدخل رقم السجل المدني أو رقم الهوية في الخانة المتوفرة.

أدخل رمز المرور والتحقق في الحقل المقدم.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

اضبط نوع الاختبار المراد طباعته.

انقر فوق خيار “طباعة هذه النتيجة”.

اضبط خصائص الطباعة وحدد عدد النسخ المطلوبة.

تأكد من أن الجهاز متصل بالطابعة.

انقر فوق كلمة “طباعة”.

كيفية التسجيل في قياس السعة 1444

يمكن للطالب التسجيل في اختبار القدرات إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

الوصول عبر منصة القياس المباشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة.

انقر فوق الاختبارات المتاحة للتسجيل.

حدد اختبار القدرات من القائمة.

انقر فوق تسجيل، ثم متابعة.

اقرأ شروط وأحكام الاختبار.

وافق على الشروط والمعايير.

انقر على أيقونة “التالي”.

حدد العنوان المناسب للاختبار.

انقر فوق كلمة “التالي”.

متابعة الطلب لإتمام عملية التسجيل.

رابط للاستعلام عن نتيجة السعة 1444

يدخل الطالب مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس “” للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات والتحصيل، بالإضافة إلى فرصة التسجيل في أحد اختبارات القياس إلكترونياً باتباع جميع التعليمات والتعليمات. من خلال الموقع.

وفي الختام تعرفنا على الاستعلام عن نتيجة القدرات بالسجل المدني 1444 ، و كيفية التسجيل في قياس السعة 1444 وشرحنا كيفية طباعة نتيجة الاختبار القدرات ، والخطوات التي تستطيع بها التسجيل في إختبار القدرات عبر مركز القياس.