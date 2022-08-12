الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي جامكا للسفر للسعودية ، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر رابط إلكتروني يوفر الموقع القدرة على عرض نتائج الاختبار لإكمال بقية وثيقة نتيجة الكشف الطبي جامكا السفر ، حيث أن الموافقة على الاختبار هي الخطوة الأولى التي يُسمح من خلالها بالسفر والعمل بين الولايات داخل المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ، تابعوا معنا .

جمعية المراكز الطبية الخليجية المعتمدة

جمعية المعتمدة الخليجية “جامكا” هي جمعية تأسست لتقديم الفحوصات الطبية للمغتربين الراغبين في الانضمام إلى سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. قدمت هذه الجمعية منصة عبر الإنترنت يتم من خلالها مشاركة النتائج الصحية لجميع المنظمات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الويب.

الفحص الطبي لجامكا

الفحص الطبي لجامكا ؛ هو نوع من اختبارات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالقوى العاملة في أي من دول الخليج الست. البلدان التي هي جزء من مجلس التعاون الخليجي مثل “عمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة”. لا تقلق. حيث يحتاجون إلى اجتياز الفحص الطبي GAMCA للانضمام إلى سوق العمل في سوق العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

أنواع الفحص الطبي لجامكا

يتضمن امتحان جامكا نوعين من الاختبارات وهما كالتالي

الاختبار المعملي حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية لسكر البول، وفحص الدم لفصيلة الدم والهيموجلوبين، وفيروس نقص المناعة البشرية 1 و 2، والأشعة السينية، واختبار الحمل للنساء.

الفحص البدني هو الفحص البدني المتعلق بالفحص البدني، حيث يتم فحص الطول والوزن وضغط الدم والنبض وما إلى ذلك.

الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي

يمكنك الاستفسار عن نتيجة الفحص الطبي “جامكا” باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى موقع الاستفسار.

أدخل البيانات المطلوبة ومنها رقم جواز السفر. جنسية. الكود المرئي.

انقر فوق الزر “إنشاء”.

ستظهر نتيجة الامتحان، وأن العامل مؤهل لدخول دول مجلس التعاون الخليجي أم لا.

احجز موعدًا لإجراء الفحص الطبي لجامكا

يتم تسليط الضوء على خطوات حجز موعد الفحص الطبي لجامكا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي (GAMCA)

اضغط على أيقونة “احجز موعدك” كما في الصورة أدناه

أدخل البيانات المطلوبة ومنها موقع. اسم الدولة والمدينة. البلد الذي تريد السفر إليه.

كتابة البيانات الشخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر. معلومات التواصل. رقم الهوية الوطنية.

أدخل الرمز المرئي.

انقر فوق إرسال.

اتبع التعليمات لإتمام عملية حجز موعد الفحص الطبي بجامكا.

سيتم عرض تاريخ الحجز بالتفصيل.

اطبع وثيقة الحجز، وتوجه إلى مكان الفحص الطبي في التاريخ المحدد.

قائمة الأمراض المحظورة من دول مجلس التعاون الخليجي

وضعت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة بالأمراض التي يحظر دخولها والعمل بها في دول المجلس، وهي كالتالي

مرض السكري غير المنتظم

وارتفاع ضغط الدم غير المنتظم

سرطان

الحول

مرضى الفشل الكلوي

عرج

أمراض معدية.

المعينات

أنواع التهاب الكبد B و C.

السل والسل الرئوي

جذام

ملاريا

مرض الزهري

السيلان

الهربس.

الملاريا وداء الفيلاريات.

والسل الرئوي.

رابط للاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي لجامكا

يمكنك الاستفسار عن نتيجة الفحص الطبي “غامكا” من خلال رابط مجلس الصحة مباشرة “” واتباع الخطوات التي ذكرناها أعلاه لإظهار نتيجة الفحص، وإذا كان المتقدم مؤهلاً فيجب أن تكون وثائق السفر اكتملت.

وفي الختام سردنا لكم عبر السطور السابقة حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي جامكا للسفر للسعودية ، تعرفنا على موعد الفحص الطبي لجامكا ، وذكرنا قائمة الأمراض المحظورة من دول مجلس التعاون الخليجي.