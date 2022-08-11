الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، تعد السيارات المجهزة للمعاقين من الخدمات التي توفرها وزارة الصحة لذوي الهمم للوقوف بجانبهم، حيث تكثر عمليات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين للاستعلام نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وذلك بعد ما قامت وزارة الصحة بوضع رابط خاص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وأتاحت كافة خطوات الاستعلام.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يستوجب على وزارة الصحة القيام توفير سيارات مجهزة للمعاقين لتساعدهم على الحركة، كما أعلنت وزارة الصحة في تصريح له قبل فترة على بعض الشروط التي يجب توافرها المواطن للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين، وكل ما تنطبق عليه الشروط يمكنه الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وذلك عن طريق الرابط، واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول الى موقع وزارة الصحة من هنا

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور

اضغط على كلمة بحث

سيتم ظهور النتيجة الخاصة بك

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي

صرحت وزارة الصحة، وذلك وفقا للادارة العامة عن فتح باب حجز مواعيد الكشف الطبي للسيارات المعافاة من الجمارك، وذلك بشكل يومي ، من الساعة الواحدة خلال أيام الأسبوع الرسمية، وذلك وفق الشروط التالية:

يحب أن يكون حاصل المواطن على الخدمات المتكاملة

ألا يقل عمر المواطن عم 18 سنة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

يملك بطاقة رقم القومي ويجب أن تكون سارية المفعول

يحب أن يثت نوع الإعاقة سمعية او بصرية أو غيرها من الإعاقات الأخرى

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين 2022

يمكن تقديم الأوراق المطلوبة والاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي المركبات المجهزة للمعاقين من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة ، حيث تتلخص الأوراق على النحو التالي: –

بطاقة الرقم القومي لمن يرغبون في الحصول على سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نسخة من المؤهل العلمي.

إفادة بوظيفة صاحب طلب الحصول على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقرير مفصل بالفحص الطبي من داخل إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يمكن لكافة المواطنين ذوي الهمم فحص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وفق الرابط التالي، ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص به، ومن ثم النقر على أيقونة بحث، ستظهر لك النتيجة بعد ذلك.

أتاحت الإدارة العامة للمجالس الطبية، ووزارة الصحة والسكان الفترة الأخيرة رابط خاص الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، كما وأتاحت كيفية التسجيل من خلال الرابط.