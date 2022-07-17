الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الاطفال، انتشر البحث عن نتائج الاستعلام عن نتيجة قبول الاطفال في رياض الاطفال على قوقل كروم ومواقع البحث الأخرى، وي مقالنا هذا سوف نوضح كيفية الاستعلام عن نتيجة قبول الاطفال في رياض الاطفال وعن الاوراق المطلوبة للتسجيل في رياض الاطفال، تابعونا.

الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الاطفال

قد يتمكن أولياء الأمور من متابعة طلبات أبنائهم الخاصة بالالتحاق في رياض الاطفال من خلال العام الدراسي المقبل 2022_ 2023 ميلادي، وتقوم وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلاب الجدد سواء بمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي في شهر يونيو من كل عام، ويجب عليك الالتزام بالخطوات التالية حتى تتمكن من الاستعلام عن طلبك:

قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج التقديم.

تحديد المرحلة الدراسية المتقدم لها الطالب.

وضع علامة صح على نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به.

كتابة بيانات الطالب المتقدم مرحلة KG بالتفصيل.

تسجيل بيانات ولي الأمر المسؤول عن الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور موقف الطالب من التقديم (رفض، قبول).

موعد إعلان نتائج القبول في مرحلة Kg1

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن نتائج القبول في المدارس الحكومية للطلبة الجدد في رياض الاطفال أو في الصف الاول الابتدائي ، وسوف يتم الإعلان بشكل كامل في بداية شهر أغسطس، و تعتمد عملية القبول أو الرفض على عدة عوامل من أبرزها ما يلي:

يتم الاعتماد في التسجيل على سن الطفل المتقدم.

مكان سكن الطفل المتقدم.

عدد الفصول المتاحة في كل مدرسة.

ويتم توزيع الطلبة الجدد على جميع المدارس الحكومية التي تخدم المربع السكني للطالب وبعدها يعقد للطلاب المقبولين اختبارات قدرات في داخل المدارس الحكومية لتحديد لياقة الطالب ومدى استيعاب المواد الدراسية من عدمه، ومدى إمكانية استيعاب الطالب من الدراسة او من عدمها في داخل المدارس الحكومية او في المدارس الخاصة.