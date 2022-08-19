الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2022 ، تعتبر الخدمة التي تتعلق بامكانية التعرف على النتائج الخاصة بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة داخل الجمهورية المصرية العربية ، والتي تعتبر خدمة تعمل الوزارة الصحة على توفير العديد من المختبرات داخل حدود المملكة السعودية لإجراء فحص كورونا المعتمدة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي سنضع بين أيديكم خطوات الاستفسار عن نتائج مختبرات وزارة الصحة ، تابعوا معنا .

معامل وزارة الصحة لفحص كورونا

تجري معامل وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية فحص PCR المعتمد للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وإجراء هذا الفحص شرط للسفر إلى العديد من الدول حول العالم منها المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه لا يتم استقبال أي مواطن في وزارة المختبرات دون تعيين مسبق.

الاستعلام عن نتيجة مختبرات وزارة الصحة للسفر إلى السعودية 2022

من الضروري الاستفسار عن نتيجة فحص معامل وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية بحثًا عن فيروس كورونا قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للتحقق من عدم إصابة الفرد بهذا الفيروس سريع الانتشار، و فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة فحص كورونا لعام 2022.

خطوات الاستفسار عن نتائج تحاليل التهاب الكبد سي، معامل وزارة الصحة 2022

يتم الاستفسار عن نتيجة فحص فيروس كورونا في معامل وزارة الصحة المصرية على النحو التالي

اذهب إلى موقع مختبرات وزارة الصحة.

انقر فوق رمز الاستعلام الأزرق.

أدخل رقم جواز السفر في الحقل الفارغ.

انقر فوق قائمة الوجهة.

اختر المملكة العربية السعودية من القائمة.

قم بإجراء التحقق المطلوب من المستخدم.

انقر فوق أيقونة متابعة لمعرفة التفاصيل.

المستندات المطلوبة لتحليل كورونا للسفر إلى المملكة العربية السعودية

يجب تقديم المستندات التالية عند الذهاب لإجراء تحليل للكورونا في معامل وزارة الصحة المصرية

جواز السفر الأصلي.

أصل بطاقة الرقم القومي.

حجز موعد لمختبرات وزارة الصحة

التعيين المسبق شرط لزيارة مختبرات وزارة الصحة وإجراء تحليل لفيروس كورونا. فيما يلي خطوات حجز موعد

قم بزيارة موقع مختبرات وزارة الصحة “” مباشرة.

انقر على أيقونة جدولة الموعد من الصفحة الرئيسية.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ التحليل المناسب.

اختيار المملكة العربية السعودية من قائمة وجهات السفر.

تحديد عدد الركاب ثم اختيار مكان الفحص.

اختر الفترة المناسبة للفحص من القائمة المنسدلة.

املأ بيانات الركاب ثم قم بإجراء التحقق المطلوب.

انقر على زر المتابعة الأزرق.

طباعة تفاصيل الموعد لاسترجاعها عند الزيارة.

فروع معامل وزارة الصحة في مصر

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع فروع المعامل التابعة لوزارة الصحة في جمهورية مصر العربية.

محافظة المكان العنوان القاهرة مستشفى الحمى العباسية امتداد شارع رمسيس – مدينة نصر القاهرة مستشفى هليوبوليس العام ميدان هليوبوليس – النزهة القاهرة معهد الكبد القومي شارع القصر العيني ميدان فم الخليج، القاهرة مستشفى القاهرة الفاطمي شارع الشيخ صالح الجعفري – الدراسة أسوان مستشفى الحميات بأسوان شارع كلية التربية – مستشفى الصدر بأسوان أسيوط مستشفى الصدر بأسيوط ميدان اسماء الله الحسنى بجوار مديرية الصحة الإسكندرية مستشفى الحميات بالاسكندرية لومبروسو – الحضرة – أمام مستشفى ناريمان الإسماعيلية مستشفى الحميات الاسماعيلية كوبري الجلاء – مدينة الإسماعيلية الاقصر مستشفى حمى الاقصر الزناقاتة – نج محمد موسى البحر الأحمر المختبر المشترك بالغردقة شارع التعليم – الدهار البحيرة المختبر المشترك بدمنهور شارع الجمهورية بجوار مستشفى الصدر الجيزة مستشفى الحميات امبابة كورنيش النيل – امبابة الدقهلية مستشفى المنصورة الدولى خلف استاد المنصورة الشرقية المختبر الشرقي المشترك شارع التجنيد بجوار مستشفى الصدر الزقازيق الغربي مستشفى حمى طنطا شارع المدارس – طنطا الفيوم مستشفى الفيوم العام شارع النبوي المهندس بجوار مديرية الصحة القليوبية مستشفى الحميات بنها بنها – امام ادارة مرور القليوبية المنوفية مستشفى الحميات شبين الكوم ميت خلف – مركز شبين الكوم المنيا جروح يوم واحد في سمالوط جسر عرب الزينة الشرعي سمالوط الوادي الجديد مستشفى الحمى الخارجة ساحة الشعلة – الخارجة مستشفى الداخلة العام موت – الداخلة بني سويف المعمل المشترك ببنى سويف مدينة الزهور شارع صفية زغلول بورسعيد مستشفى بورسعيد للحمى شارع الثلاثينى امام استاد بورسعيد جنوب سيناء مستشفى الطور العام امام محطة شرق الدلتا – طور سيناء مستشفى شرم الشيخ الدولى شرم الشيخ – جنوب سيناء دمياط مستشفى الحميات بدمياط بوابة الحرس – دمياط سوهاج مستشفى أخميم المركزي طريق أخميم – سوهاج قانا مستشفى الحميات بقنا امام نقابة المهندسين – قنا كفر الشيخ مستشفى الزعفرانة الزعفرانة – الحامول مرسى مطروح مستشفى النجيلة طريق مطروح طريق اسكندرية الصحراوي

الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2022 ، قد عملت وزارة الصحة داخل المملكة بمنع وفود الأشخاص من الخارج دون قيامهم بإجراء الفحص الطبي لفايروس كورونا ، وتعرفنا على فروع معامل وزارة الصحة في مصر ، و المستندات المطلوبة لتحليل كورونا للسفر إلى المملكة العربية السعودية .