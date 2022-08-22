الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة في وزارة العمل ، دائماً ما يتم التسائل من قبل الكثير من المواطنين حيث يحتاج كل من المواطنين والمقيمين إلى معرفة كيفية نقل خدمات وافد برقم الإقامة في وزارة العمل لتجديد تصريح العمل ، بحيث تعمل على توفير الوقت لاستكمال إجراءات نقل خدمات وافد لتحويل الكفالة الحالية إلى رعاية جديدة ، تابعوا معنا .

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي وزارة العمل السعودية، وهي من الوزارات المنوط بها تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث يمكن الوصول إلى الخدمات المذكورة بالذهاب إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل من خلال الجهة الرسمية. موقع الوزارة حيث يمكن للمستخدم الاستفادة من خدمات الاستعلام دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بينما يجب على المستخدم التسجيل بحساب شخصي للاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها الموقع.

كيفية نقل خدمات العمالة الوافدة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية تقديم خدمات لتحويل الكفالة الحالية إلى رعاية جديدة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

بالضغط على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “”.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية من بين الأقسام الثابتة.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات المستخدم المطلوبة.

الضغط على اسم المنشأة التي يريد المقيم تحويل كفالته إليها.

انقر على خيار “نقل العمالة الوافدة” من خيارات القائمة.

انقر فوق علامة التبويب طلب جديد، ثم اكتب رقم المعرف.

أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المقدمة لها ومنها اسم المقيم. رقم الإقامة. رقم واسم المنشأة التي يريد التحويل إليها.

الضغط على خيار التعهد من قبل صاحب الضمان الجديد الذي يضمن التزامه بالإجراءات المطلوبة.

انقر فوق خيار “إرسال” حتى يتلقى المستخدم رسالة تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.

انتظر حتى يوافق الراعي القديم على الطلب المقدم.

الاستعلام عن تحويل خدمات الوافدين برقم الإقامة في وزارة العمل

يمكن الاستعلام عن تحويل خدمات الوافدين برقم الإقامة من خلال مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية حيث يتم الاستعلام عن نقل خدمات الوافدين وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى خدمات الاستفسار من الرابط التالي “”.

انتقل إلى علامة التبويب الاستفسار عن خدمات مكتب العمل.

انقر فوق خيار بدء الخدمة.

تحديد خدمة نقل خدمة عامل وافد ودخول الخدمة.

حدد الاستعلام برقم إقامة الوافد.

اكتب رقم الإقامة في المكان المخصص.

اكتب رمز التحقق المرئي في المساحة المتوفرة.

انقر فوق أيقونة البحث لعرض التفاصيل.

الاستعلام عن تحويل خدمات وافد عبر منصة أبشر

يمكن الاستفسار عن نقل خدمات وافد في المملكة العربية السعودية من خلال الذهاب إلى منصة أبشر، ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر للأفراد.

انقر فوق خدماتي.

تحديد خدمات الجوازات.

حدد زر خدمات النقل من القائمة.

حدد عرض طلبات نقل الخدمة.

ستظهر جميع طلبات نقل الخدمات.

الاستعلام عن تحويل الكفالة بالرقم الحدودي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن تحويل الكفالة بالرقم الحدودي، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة خدمات العمالة.

انقر فوق خدمات الاستعلام، ثم انقر فوق خيار بدء الخدمة.

انتقل إلى قائمة نوع الخدمة وحدد تحويل خدمة العمالة الوافدة.

اختر خيار البحث برقم الحد، ثم اكتب رقم الحد في الحقل المخصص له.

اكتب رقم التحقق ثم اضغط على خيار البحث لمعرفة التفاصيل المطلوبة.

شروط نقل خدمات العامل الوافد

نستعرض من خلال الشروط التالية المطلوبة لنقل خدمات العامل الوافد في السعودية، ويتم ذلك وفق الشروط التالية

يجب ألا تحتوي المنشأة على أي عمال وانتهاء صلاحية تصريح العمل أو الإقامة.

المرفق ليس لديه أي تعليقات من الوزارة.

أن لا يكون العامل من الجنسيات المحظور نقل الخدمات بالنسبة لها بناء على نظام العمل الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية.

أن تمتلك المنشأة رصيدًا كافيًا يمكن تحويل الوافد إليها دون أن يقع نطاق المنشأة تحت النطاق الأخضر.

يجب أن تحصل المنشأة على تأكيد بالرقم من وزارة الصناعة.

الاستفسار عن تاريخ تحويل الكفالة إلى مكتب العمل

يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تاريخ نقل الكفالة بالذهاب إلى نظام الاستعلام الإلكتروني في مكتب العمل، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى نظام الاستفسار الإلكتروني.

انتقل مباشرة إلى الخيار للاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

انقر فوق خيار بدء الخدمة.

التوجه إلى خدمة النقل للعامل الوافد.

حدد الاستعلام بأي من الخيارات المتوفرة.

أدخل المعلومات المطلوبة، ثم اكتب رقم التحقق المرئي.

اضغط على خيار البحث، ثم اكتشف كل تفاصيل نقل الكفالة.

رسوم تحويل الكفالة في النظام الجديد 2022

وتتراوح رسوم تحويل الكفالة في النظام الجديد من 2000 ريال إلى 6000 ريال. وذلك وفق ما أقرته الحكومة السعودية حيث يلتزم العامل بدفع رسوم رغبته في تحويل الكفالة إلى صاحب عمل سعودي الجنسية. فيما يلي نرفق رسوم نقل الكفالة وفق النظام الجديد

يدفع العامل مبلغ 2000 ريال سعودي عند نقل الكفيل لأول مرة.

يدفع العامل مبلغ 4000 ريال سعودي عند نقل الكفيل للمرة الثانية.

يدفع العامل 6000 ريال سعودي عند نقل الكفيل للمرة الثالثة.

إذا أراد العامل تغيير الكفيل للمرة الثالثة فعليه دفع 6000 ريال سعودي.

شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

يمكن تحويل الضمان دون الحصول على الموافقة ويتم ذلك في حالة استيفاء الشروط التالية

في حالة مرور 3 أشهر على العمل دون راتب.

في حالة عدم قيام الكفيل بتجديد إقامة العامل.

إذا كان العامل وافداً ولم يتم إصدار تصاريح عمل لأنه موجود في الشريط الأحمر أو الأصفر.

في حال وجود خلاف بين العامل والكفيل، وقدم الكفيل شكوى إلى وزارة العمل تبين أنها كيدية.

كيفية نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

من خلال ما يلي نستعرض طريقة نقل الضمان دون الحصول على موافقة الكفيل، ويتم ذلك على النحو التالي

الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة المعلومات ثم إنشاء حساب جديد.

اختيار مرفق الخدمات الإلكترونية.

تحديد انتقال العامل الوافد من كفيل إلى آخر.

اكتب المعلومات المطلوبة.

سيتم البحث عن العامل من خلال رقم الاقامة.

حدد خيارًا مطابقًا للشروط.

تقديم الطلب إلى وزارة العمل للة.

رابط للاستعلام عن نقل خدمات الوافدين

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن نقل خدمات الوافدين بالذهاب إلى نظام المعلومات الإلكتروني، حيث يمكن التوجه مباشرة إلى خدمات مكتب العمل، ويتم ذلك. من خلال الرابط التالي “”.

الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة في وزارة العمل ، تهتم المملكة العربية السعودية بإبقاء الأشخاص الوافدين داخل اعينها ، وذلك عبر تجديد المعلومات التي تتعلق بالأشخاص الوافدين اليها من وقت لأخر ،وأوضحنا طريقة تحويل خدمات الوافدين من خلال منصة أبشر ، والاستعلام عن تحويل الكفالة بالرقم الحدودي.