الاستعلام عَنّْ زيادة المعاشات فِيْ مصر بالرقم القومي.. التفاصيل والرَابِطْ

أعلنت الهِيْئة القومية العامة للتأمينات الاجتماعية فِيْ مصر عَنّْ طرق للاستعلام عَنّْ زيادة المعاشات من خلال الرقم القومي.

استفسرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ زيادة المعاشات، بعد الإعلان عَنّْ حزمة إجراءات استثنائية من الحكومة المصرية للأسر المحتاجة، منها زيادة المعاشات أقل من 2500 جنيه.

الحَقيْقَة حول زيادة المعاشات فِيْ سبتمبر

ترددت شائعات عَنّْ زيادة المعاشات فِيْ سبتمبر الجاري، لكن الحكومة المصرية لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

تنفِيْذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة المصرية تقديم حزمة من الإجراءات الاستثنائية لحوالي 9 ملايين أسرة خلال الستة أشهر المقبلة، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهرياً للأكثر. الأسر المحتاجة بمن فِيْهم أصحاب المعاشات الذين تقل أعمارهم عَنّْ 2500 جنيه.

استعلم عَنّْ زيادة المعاش 2022

يمكن لجميع المتقاعدين الاستفسار عَنّْ البيانات الأساسية لملف المعاش باتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع الهِيْئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرَابِطْ التالي (أ).

اختر كلمة استعلام لخدمة المتقاعدين.

ة تطور المعاشات التقاعدية.

انقر فوق بدء الخدمة.

اكتب الرقم الوطني وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب وفقًا للخطوات التالية

انشاء حساب للاستعلام عَنّْ المعاشات