الاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر.. بالرقم القومي

يبحث العديد من المصريين المتقدمين للحصول على شقق إسكان اجتماعي عَنّْ طريقة لمعرفة نتيجة التقدم للحصول على شقق إسكان اجتماعي.

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشاريع التي يزداد طلبها من قبل المواطنين، خاصة أنه منتشر فِيْ جميع محافظات مصر، بالإضافة إلَّى توفِيْر الوحدات بأسعار مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وفقًا للقواعد التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر، وهُو المسؤول عَنّْ عملية طرح وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي، يمكن معرفة نتيجة التقدم فِيْ شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمقدم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني، حيث المدينة التي تم فِيْها الحجز، تظهر المنطقة وجميع المعلومات المتعلقة بالتطبيق.

الاستفسار عَنّْ وحدات الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطن الاستعلام عَنّْ الوحدات السكنية والوحدات السكنية الاجتماعية فِيْ مصر برقم المتقدم عَنّْ طريق الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي يتيح لمقدم الطلب الحصول على البيانات من خلال الرَابِطْ للاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي ( ).

كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكنك الاستفسار عَنّْ تفاصيل الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي للإعلان رقم 15 على النحو التالي