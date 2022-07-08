الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء برقم العداد فِيْ مصر.. الرَابِطْ والخطوات

أتاحت الحكومة المصرية الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلَّى مقر شركات الكهرباء.

تقدم شركة الكهرباء القابضة لجميع العملاء إمكانية الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء الشهرية بسهُولة وبدون الذهاب إلَّى فروع الشركة القابضة وإنفاق الجهد والمال.

تقدم شركة الكهرباء القابضة خدمة الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء برقم العداد لأكثر من 28 مليون مشترك فِيْ جميع أنحاء الجمهُورية، لذلك أطلقت برامج على الهُواتف الذكية لتسهِيْل عملية الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء لجميع العملاء.

الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء برقم العداد

“العرب اليوم نيوز” تستعرض خطوات الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء الشهرية

الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال زيارة الرَابِطْ الخاص بالموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

أدخل رقم هاتف العميل المسجل فِيْ شركة الكهرباء القابضة.

اختيار الشركة التابعة لها فِيْ محافظات الجمهُورية.

اضغط على كلمة (استفسار عَنّْ الفواتير) ثم ادخل الاسم ورقم العداد الذي يحتوي على 10 ارقام.

اضغط على كلمة (استفسار) سيرى المتعامل فاتورة الكهرباء الشهرية.

الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء برقم العداد

قامت وزارة الكهرباء بتوفِيْر العديد من التطبيقات التي يمكن تنزيلها، لتسهِيْل على المشتركين فِيْ كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء، من خلال تنزيل التطبيق الخاص بكل شركة على App Store – Play Store بالإضافة إلَّى تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول. هاتف.

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فِيْ مصر، إنها تعمل على تطوير نظام الخدمات لجميع شركات التوزيع من خلال نظام موحد وربطه بكافة الإدارات والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتسعى وزارة الكهرباء إلَّى التحول الرقمي من خلال مشروع لتوحيد قواعد البيانات والربط المكاني للمشتركين، وتم الانتهاء من الربط فِيْ 15 محافظة لعدد 9.4 مليون مشترك. ومن المقرر تنفِيْذ باقي أعمال الربط لباقي المحافظات خلال 2022-2023.

أنشأت الوزارة نظاماً للاتصال وخدمة العملاء برقم موحد 121 لتلقي الشكاوى والبلاغات. كَمْا تعاقدت مع Xceed لتقديم خدمة مركز الاتصال لتلقي الاتصالات والشكاوى من خلال الرقم الموحد 121. وقد تم استلام أكثر من 142،38709 مكالمة منذ بداية العقد حتى 30/4/2022.